„Moartea în vacanță” urmărește povestea a trei personaje devenite peste noapte “prieteni de nevoie”, Adrian, Mihăiță, și Patricia, care încearcă cu disperare să între în grațiile Rodicăi, o bătrână singură și bogată, în speranța că vor moșteni averea acesteia. Cei trei sunt interpretați de Mircea Bravo, Costel Bojog și Maria Popovici, care vor aduce pe marele ecran un mix de umor și situații inedite, într-un road movie nebunesc.

Până la marea lansare, Maria Popovici ne-a răspuns la câteva întrebări despre filmul care va apărea curând la cinema.

Libertatea: Ce te-a atras cel mai mult la scenariul filmului „Moartea în vacanță” și ce te-a determinat să accepți rolul?

Maria Popovici: Sinceră să fiu, m-a atras povestea pentru că simțeam că are un potențial de umor negru exact pe gustul meu.

Maria Popovici: „A fost o oarecare provocare pentru mine să construiesc acest personaj”

-Poți să ne povestești puțin despre rolul tău? Cum te-a provocat?

-Rolul meu este unul al unei femei din provincie care dorește să își depășească condiția în cele mai greșite moduri cu putință, ceea ce din punctul meu de vedere o face să fie un personaj negativ. A fost o oarecare provocare pentru mine să construiesc acest personaj, pentru că una din caracteristici este că nu prea are empatie, ceea ce e foarte diferit de felul meu de a fi.

-Când te-ai uitat pentru prima dată la filmul finalizat, ce moment te-a amuzat cel mai mult și de ce?

-M-au amuzat colegii și jocul lor, au fost foarte buni și nu mi-a venit să cred ce potrivită a fost dinamica dintre noi toți, inclusiv cu doamna Mihaela Deceanu, o actriță dintr-o altă generație, care totuși s-a mulat perfect pe stilul nostru, ceea ce doar a demonstrat profesionalism și talent.

-Care au fost cele mai mari provocări cu care te-ai confruntat în timpul filmărilor? A existat vreo scenă care te-a pus cu adevărat în dificultate?

-Clar, cel mai dificil a fost să ne luptăm cu temperaturile ridicate din Grecia în timp ce eram în costume, cablați și machiați cu straturi și straturi de fond de ten și așa mai departe. Nu am avut o scenă anume care să mă fi pus în dificultate, dar sincer, pentru că mă lăsasem de fumat, a fost destul de neplăcut să am o scenă în care fumam o țigară.

-Cum a fost munca la filmări alături de Mircea Bravo? Sunteți prieteni sau doar colegi?

-A fost surprinzătoare și plină de învățăminte. Surprinzătoare pentru că am devenit prieteni și nu mă așteptam, și plină de învățăminte pentru că am înțeles că în viață niciodată să nu spui „niciodată”. Nu mă așteptam să se creeze o gașcă nouă de colegi dintr-un alt oraș, o altă zonă din online și iată că am devenit un trio: eu, Costel și Mircea Bravo.

„Sper din inimă să vă placă ce am făcut împreună la acest film”

-Ai avut vreun moment la filmări în care chiar ai crezut că ești în vacanță? Sau a fost totul doar despre muncă?

-În fiecare dimineață minunată pe insula Poros aveam senzația că sunt în concediu și apoi mă trezeam la realitate și porneam la treabă. Glumesc, am avut și timp liber și ne-am bucurat de insulă.

-Ai un mesaj pentru public înainte de lansarea filmului?

-Sper din inimă să vă placă ce am făcut împreună la acest film, sper să vă distrați alături de noi cu întreaga familie și vă mulțumim că susțineți filmul românesc!

Filmările pentru „Moartea în vacanță” au avut loc pe parcursul unei luni și jumătate în locații spectaculoase precum Insula Poros din Grecia, Veliko Tărnovo din Bulgaria, Cluj și Giurgiu în România.

