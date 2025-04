După o relație de cinci ani, sportivul și-a cerut iubita în căsătorie în 2023, într-un cadru spectaculos, în timpul unei plimbări cu balonul în Cappadocia, Turcia. Acum, momentul mult așteptat se apropie cu pași repezi. Cei doi vor spune „da” în fața altarului peste doar câteva zile, iar emoțiile cresc pe măsură ce se apropie ziua nunții.

Invitat la Știrile Antena Stars, Marian Drăgulescu a vorbit despre planurile pentru eveniment, dar și despre detaliile care îl entuziasmează. „În luna mai avem nunta. (…) Am ales un meniu foarte sofisticat așa și sper să fie delicios. Nu pot să dau detalii pentru că am strica surpriza. (…) Vom avea sarmale la nuntă pentru că este mâncarea mea preferată. (…) În ceea ce privește nunta am luat din timp lucrurile, avem costumele, rochia, band, tot, e aranjat tot deja.”, a declarat sportivul, care ar face evenimentul pe 24 mai.

Nunta va fi una restrânsă, cu aproximativ 100 de invitați, formată din familie și prieteni apropiați. Drăgulescu a subliniat că își dorește un eveniment intim, alături de oameni dragi. „Vom avea undeva peste 100 de invitați. Nu vrem o nuntă mare, vrem să fie un eveniment cu persoane dragi nouă, de calitate. Și copiii vor fi prezenți. (…) Și noi ne dorim la rândul nostru copilași și așteptăm.”, a mai spus Marian Drăgulescu.

În ceea ce privește luna de miere, planurile nu sunt încă bătute în cuie. Deși Bali este pe lista destinațiilor dorite, cuplul ar putea opta pentru o escapadă europeană, în funcție de disponibilitate. „Luna de miere să vedem… în ce context putem evada câteva zile. Avem așa, o destinație la care ne-am gândit, Bali, însă trebuie să vedem și în ce parte a anului putem vizita. Cred că pe timpul verii o să alegem o destinație pe aici, prin Europa.”, a mai adăugat sportivul.

Marian Drăgulescu și Simona Carmen sunt parteneri și în afaceri

Marian Drăgulescu a fost căsătorit din anul 2006 până în 2009 cu Larisa, femeia cu care are doi copii. După divorțul de mama copiilor lui, fostul sportiv s-a căsătorit în anul 2010 cu Corina, cea cu care a participat la „Asia Express”, însă mariajul lor s-a destrămat în 2019. Chiar dacă nu a avut cel mai mare noroc în dragoste, de 4 ani el și-a găsit o nouă parteneră.

Marian Drăgulescu și Simona formează un cuplu destul de discret. „Viața este scurtă. E păcat să nu vrei la maxim tot ce e mai frumos. Acum că m-am înecat cu un măr să nu mai mănânc toată viața? Sau dacă am mâncat un măr stricat, nu înseamnă că nu mai mănânc mere”, a mărturisit Marian Drăgulescu, pentru WOWbiz.ro.

În 2023, fostul gimnast s-a mutat în casă nouă cu iubita lui. Marian Drăgulescu locuia într-un apartament închiriat și nu mai era deloc mulțumit de spațiul pe care îl avea. Simona îi este alături necondiționat partenerului său și este și ea implicată în proiectul pe care acesta îl are, Academia Marian Drăgulescu.

„Imediat după pandemie, ne-am mutat în casă nouă. Pandemia ne-a prins într-un apartament cu două camere și mi s-a părut că acei doi ani au durat extrem de mult. Am zis că trebuie să ne mutăm și noi la curte și am făcut acest pas. Încă nu avem toate finisajele, mai este de lucru, dar important este că ne-am mutat și este mult mai bine decât la apartament.

Toate sunt bune, mă bucur că am o persoană lângă mine, cu care mă înțeleg foarte bine, cu care sunt foarte compatibil, inclusiv în proiectul Academia Marian Drăgulescu, unde este și ea implicată. Facem echipă și acasă, și în business”, a declarat Marian Drăgulescu.

