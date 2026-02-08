Prima zi a lui Marian Godină la Survivor România 2026 nu a fost deloc ușoară. Cunoscut pentru imaginea sa de polițist ferm și pentru replicile tăioase din spațiul public, noul concurent din tribul Faimoșilor a arătat o latură complet diferită în jungla dominicană – una vulnerabilă, profund emoționantă.

În ediția trecută, Adi Vasile le-a făcut o surpriză concurenților: după plecarea Marinei Dina, patru noi participanți au intrat în competiție. Doi s-au alăturat Faimoșilor, iar ceilalți doi au mers în echipa Războinicilor. Marian Godină a pășit în tabăra roșie cu determinare, pregătit să facă față probelor și condițiilor dure din junglă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Totuși, realitatea Survivor s-a dovedit a fi mai dificilă decât părea din exterior. Prima probă pentru recompensă a venit la scurt timp după instalarea în camp, iar adaptarea la noul ritm de viață – fără confort, fără familie, fără legătura cu cei dragi – și-a spus rapid cuvântul.

Marian Godină s-a emoționat când a vorbit despre familie

Momentul cu adevărat greu a venit atunci când discuția a ajuns la familie. Marian Godină nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi în fața colegilor și a camerelor de filmat. Polițistul a mărturisit că știa încă de acasă că va avea un punct sensibil: copiii săi.

„Abia am reușit cumva la lumina focului să îmi amenajez un loc în care să dorm. Noaptea trecută și cred că și nopțile care urmează, cel mai mult îmi vor lipsi copiii mei, pentru că sunt obișnuit să dorm cu ei. Știam că nu trebuie să zic de copii, încerc să îmi revin”, a declarat Marian Godină, la Survivor 2026.

Pentru telespectatori, a fost o imagine rară. Obișnuiți să-l vadă în ipostaze ferme, cu replici ironice și o atitudine sigură, mulți au descoperit acum un alt Marian Godină – un tată sensibil, copleșit de dorul de casă și de absența celor mici.

Viața în jungla dominicană pune la încercare nu doar rezistența fizică, ci și echilibrul emoțional. Lipsa comunicării cu familia, condițiile grele și presiunea competiției pot deveni copleșitoare, mai ales în primele zile. Pentru Marian Godină, startul la Survivor 2026 a fost un adevărat test al sufletului.

Rămâne de văzut cum va reuși să își gestioneze dorul și emoțiile în perioada următoare. Cert este că, dincolo de uniformă și de imaginea de „bărbat dur”, Survivor a scos la iveală o latură profund umană a lui Marian Godină – aceea de tată care suferă departe de copiii lui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE