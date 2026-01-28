Trei săptămâni deja încheiate. Eliminări pe bază de Duel sau motive medicale, momente de cumpănă și de regăsire de sine, probe dure duse la capăt cu succes. Singurul show în care limitele sunt făcute pentru a fi depășite, în care oamenii lasă deoparte confortul casei și învață să se descurce într-o junglă deloc prietenoasă, Survivor România 2026 continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână și le aduce celor de acasă acțiunea de care au nevoie!

Marian Godină, în echipa Faimoșilor la Survivor 2026

Faimoșii și Războinicii au suferit deja primele pierderi din triburi. Au învățat ce înseamnă să pierzi Imunitatea și să ajungi la Consiliul Tribal, au descoperit ce presiune se pune pe ei la jocuri când au mai puțin membrii în echipă și acum știu că au nevoie de forțe proaspete!

În acest weekend, vin întăririle la fața locului! Câte doi noi concurenți se vor alătura fiecărui trib, cu o motivație clară – să demonstreze că se pot integra rapid și că pot merge până la capăt! În rândul Faimoșilor se alătură Marian Godină și Andreea Munteanu.

Marian Godină este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din țară, relevant în mediul online pentru conținutul creat, dar și pentru cărțile lansate. Spune mereu lucrurilor pe nume și are un simț al dreptății bine conturat, pe care vrea să-l aducă și-n competiție.

De cealaltă parte, Andreea a făcut parte din echipa națională de gimnastică a României și a urcat pe cele mai înalte trepte prin performanțele ei sportive. Este ambițioasă și extrem de competitivă și vede Survivor ca fiind un pas natural în parcursul ei.

Noi concurenți în echipa Războinicilor

La Războinici se vor adăuga Maria Dumitru și CAV! Maria are 24 de ani și vrea să se autodepășească, considerând show-ul ca fiind o experiență complet nouă. Este antrenoare de judo și vrea să folosească aptitudinile sportive ca avantaj în luptele de pe traseu.

La 47 de ani, CAV este managerul unei firme și spune că nu-l sperie nimic în competiție. Vrea să se descopere și e sigur că orice situație limită te ajută să afli cine ești cu adevărat.

