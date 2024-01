În urmă cu mai bine de o săptămână, pe pagina lui de Facebook, unde are peste 635.000 de urmăritori, Marian Godină a dezvăluit că pregătește un spectacol de stand-up. Polițistul le-a transmis fanilor lui, pe Facebook: „Când mi-am scris textul pentru numărul meu de stand-up, m-am bucurat să văd că am avut suficientă inspirație încât să adun peste 20 de pagini.

Pe moment uitasem că va trebui să-l și învăț. «Cine v-a lucrat aici?» se numește și îl voi pune în scenă la finalul acestei luni, în București”, a explicat polițistul, care astăzi a dat vestea cea mare.

Primul lui spectacol de stand-up are loc într-un pub din București, pe 29 ianuarie. Multe dintre glumele sale vor fi legate de renovarea casei sale, la care a muncit pe toată perioada verii.

Primul spectacol de stand-up al lui Marian Godină

La reducere, un bilet la spectacolul de stand-up al lui Marian Godină costă 31 de lei, prețul întreg fiind de 49 de lei, însă la doar o oră de la punerea lor în vânzare, acestea au fost epuizate, semn că cererea a fost mare. „Cu mari emoții, dau de veste că biletele pentru primul meu număr de stand-up sunt disponibile. (…) Vă aștept acolo pe 29 ianuarie”, a mai transmis polițistul, care a revenit apoi cu un mesaj, după ce biletele au fost vândute.

„Faptul că spectacolul a fost sold out la aproximativ o oră după ce am postat mă onorează, dar pune și o presiune în plus pe mine. Sunt conștient că în primul rând a fost curiozitatea cea care a îndemnat la cumpărarea biletelor, ci nu că aș fi eu comediant.

Mai mult, este și meritul comedianților care vor apărea pe aceeași scenă. Vă mulțumesc și sper să nu plecați dezamăgiți”, a mai dezvăluit Marian Godină, care a stârnit multe reacții cu vestea despre spectacolul lui de stand-up.

„Să înțeleg că se încadrează la polițiștii au umor!?”, „Mult succes vă doresc!”, „La Suceava nu veniți?”, „O, ce veste minunată, mult succes !🤩”, „Succes! ❤️ Ps: hai că-i a doua oară pe scenă plus apariția la TV, doar nu ești începător ca Bordea!”, „Super! Pe când și prin Curtea de Argeș? 🙂” sunt câteva dintre comentariile primite de polițist, care nu crede că va merge cu spectacolul și în alte orașe din țară.

„E posibil ca la București să fie prima și ultima oară”, a mai scris pe Facebook Marian Godină.

Marian Godină a apărut la „iUmor”, la Antena 1

În 2019, Marian Godină, poliţistul braşovean care a ajuns vedetă pe internet datorită modului simpatic în care povesteşte pe Facebook intervenţiile sale, a urcat pe scena „iUmor” cu emoții pentru a-i face o surpriză lui Cheloo. „Am venit la iUmor pentru Cheloo. Îl admir foarte mult și am primit încântat invitația de a urca pe scena iUmor, mai ales după ce Paraziții au scos melodia Antimiliție și au fost dați în judecată.

Am și scris pe blogul meu că imaginea Poliției vine din interior, nu de la o melodie rap. Am avut emoții de când am ajuns la platourile de filmare până când am ieșit de pe scenă, nu e un lucru pe care îl fac în fiecare zi”, a declarat Godină despre experiența pe scena „iUmor”.

