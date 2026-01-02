Marina Almășan are un nou iubit. Cine este actualul partener al prezentatoarei TV

Deși s-au afișat de mai multe ori împreună în mediul online, relația lor a fost ținută departe de ochii curioșilor, iar oficializarea a luat prin surprindere pe toată lumea. Marina Almășan și Sorin Mărcuș au petrecut Crăciunul împreună, într-un cadru de poveste, la munte, în mijlocul zăpezii. Imaginile publicate, în care apar relaxați, îmbrăcați în pijamale, spun totul despre legătura lor: naturalețe, apropiere și o fericire sinceră. Zâmbetul Marinei Almășan pare să nu mai dispară atunci când se află în preajma bărbatului care i-a cucerit inima.

„Cred că postările noastre vorbesc de la sine despre acest subiect! Suntem doi oameni maturi și asumați”, a declarat Marina Almășan, pe rețelele de socializare.

Pentru prezentatoarea TV, anul 2025 a venit cu vești excelente pe toate planurile. Fiul ei se pregătește să ajungă în fața altarului, iar Marina Almășan radiază de mândrie și bucurie. Însă nu doar fiul ei este cel care și-a găsit sufletul pereche. De când și-a oficializat relația cu Sorin Mărcuș, Marina Almășan este doar un zâmbet, iar apropiații spun că fericirea ei este mai evidentă ca niciodată.

Cei doi formează, fără îndoială, unul dintre cele mai noi și surprinzătoare cupluri din showbizul românesc. Se comportă de parcă ar fi împreună de o viață, lucru care se poate observa cu ușurință și din fotografiile publicate în mediul online. Relația lor pare matură, liniștită și construită pe încredere.

Pentru Sorin Mărcuș, drumul către această fericire nu a fost lipsit de obstacole. Anul 2025 a început cu probleme de sănătate, însă afaceristul a reușit să treacă peste ele cu bine. În plan sentimental, el a mărturisit că a mai avut două relații care nu s-au încheiat așa cum și-ar fi dorit. Totul s-a schimbat însă în momentul în care a întâlnit-o pe Marina Almășan, femeia pe care o numește acum dragostea vieții sale.

Mesajul transmis de Sorin Mărcuș

Declarația de dragoste făcută public de Sorin Mărcuș a impresionat mii de oameni și a devenit rapid virală. Afaceristul a descris relația lor ca pe o stare de liniște și împlinire totală, mărturisind că se trezește și adoarme cu zâmbetul pe buze. Potrivit lui, totul a început printr-o confesiune sinceră, prin povești de viață spuse cu onestitate și deschidere.

„Iar acum, la final de an, trăiesc o bucurie profundă: iubesc și sunt iubit în același timp! Cu liniște, cu grijă, cu zâmbete dimineața și seara. Cu vorbe și povești de viață spuse cu adevăr pentru o cunoaștere sinceră și reală a noastră. Cu acel sentiment rar că ești exact unde trebuie, lângă omul potrivit. Pentru asta sunt recunoscător din tot sufletul.

Dumnezeu nu îți aduce în cale omul pentru care te rogi, ci omul de care ai nevoie. Îți dă răbdare, îți dă disponibilitate și te învață să nu spui «nu» șansei atunci când El hotărăște că este momentul tău. Nu amâna! Nu spune «nu e pentru mine». Când Dumnezeu lucrează, acționează cu inima deschisă!”, a transmis Sorin Mărcuș în mediul online.

Povestea Marinei Almășan și a lui Sorin Mărcuș este dovada că dragostea nu ține cont de vârstă și că, uneori, cele mai frumoase începuturi vin exact atunci când te aștepți mai puțin.

