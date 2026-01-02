Marina Almășan are un nou iubit. Cine este actualul partener al prezentatoarei TV

Deși s-au afișat de mai multe ori împreună în mediul online, relația lor a fost ținută departe de ochii curioșilor, iar oficializarea a luat prin surprindere pe toată lumea. Marina Almășan și Sorin Mărcuș au petrecut Crăciunul împreună, într-un cadru de poveste, la munte, în mijlocul zăpezii. Imaginile publicate, în care apar relaxați, îmbrăcați în pijamale, spun totul despre legătura lor: naturalețe, apropiere și o fericire sinceră. Zâmbetul Marinei Almășan pare să nu mai dispară atunci când se află în preajma bărbatului care i-a cucerit inima.

„Cred că postările noastre vorbesc de la sine despre acest subiect! Suntem doi oameni maturi și asumați”, a declarat Marina Almășan, pe rețelele de socializare.

Sorin Mărcuș și Marin Almășan (6)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Pentru prezentatoarea TV, anul 2025 a venit cu vești excelente pe toate planurile. Fiul ei se pregătește să ajungă în fața altarului, iar Marina Almășan radiază de mândrie și bucurie. Însă nu doar fiul ei este cel care și-a găsit sufletul pereche. De când și-a oficializat relația cu Sorin Mărcuș, Marina Almășan este doar un zâmbet, iar apropiații spun că fericirea ei este mai evidentă ca niciodată.

Cei doi formează, fără îndoială, unul dintre cele mai noi și surprinzătoare cupluri din showbizul românesc. Se comportă de parcă ar fi împreună de o viață, lucru care se poate observa cu ușurință și din fotografiile publicate în mediul online. Relația lor pare matură, liniștită și construită pe încredere.

Pentru Sorin Mărcuș, drumul către această fericire nu a fost lipsit de obstacole. Anul 2025 a început cu probleme de sănătate, însă afaceristul a reușit să treacă peste ele cu bine. În plan sentimental, el a mărturisit că a mai avut două relații care nu s-au încheiat așa cum și-ar fi dorit. Totul s-a schimbat însă în momentul în care a întâlnit-o pe Marina Almășan, femeia pe care o numește acum dragostea vieții sale.

Mesajul transmis de Sorin Mărcuș

Declarația de dragoste făcută public de Sorin Mărcuș a impresionat mii de oameni și a devenit rapid virală. Afaceristul a descris relația lor ca pe o stare de liniște și împlinire totală, mărturisind că se trezește și adoarme cu zâmbetul pe buze. Potrivit lui, totul a început printr-o confesiune sinceră, prin povești de viață spuse cu onestitate și deschidere.

„Iar acum, la final de an, trăiesc o bucurie profundă: iubesc și sunt iubit în același timp! Cu liniște, cu grijă, cu zâmbete dimineața și seara. Cu vorbe și povești de viață spuse cu adevăr pentru o cunoaștere sinceră și reală a noastră. Cu acel sentiment rar că ești exact unde trebuie, lângă omul potrivit. Pentru asta sunt recunoscător din tot sufletul.

Dumnezeu nu îți aduce în cale omul pentru care te rogi, ci omul de care ai nevoie. Îți dă răbdare, îți dă disponibilitate și te învață să nu spui «nu» șansei atunci când El hotărăște că este momentul tău. Nu amâna! Nu spune «nu e pentru mine». Când Dumnezeu lucrează, acționează cu inima deschisă!”, a transmis Sorin Mărcuș în mediul online.

Povestea Marinei Almășan și a lui Sorin Mărcuș este dovada că dragostea nu ține cont de vârstă și că, uneori, cele mai frumoase începuturi vin exact atunci când te aștepți mai puțin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Avalanșă de mari dimensiuni, declanșată de doi schiori, în Munții Făgăraș
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imagini copleșitoare la înmormântarea tatălui Loredanei. Neașteptat cum a apărut artista, cum s-a îmbrăcat, cine a însoțit-o și ce avea în mână când a venit. Marea surpriză: ce vedetă și-a făcut apariția
Viva.ro
Imagini copleșitoare la înmormântarea tatălui Loredanei. Neașteptat cum a apărut artista, cum s-a îmbrăcat, cine a însoțit-o și ce avea în mână când a venit. Marea surpriză: ce vedetă și-a făcut apariția
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Unica.ro
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
Elle.ro
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Jonathan Tetelman, unul dintre cei mai apreciați tenori la nivel mondial, căsătorit cu o româncă: „Ador gustul de relaxare rustică de la casa familiei soției. Românii sunt foarte calzi și prietenoși” 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Jonathan Tetelman, unul dintre cei mai apreciați tenori la nivel mondial, căsătorit cu o româncă: „Ador gustul de relaxare rustică de la casa familiei soției. Românii sunt foarte calzi și prietenoși” 
România, gata să ajute Elveția după tragedia din Crans-Montana. Arafat: „Oferim capabilitate de transport medicalizat”
Știri România 12:57
România, gata să ajute Elveția după tragedia din Crans-Montana. Arafat: „Oferim capabilitate de transport medicalizat”
Parteneri
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul.ro
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României
Fanatik.ro
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
Elle.ro
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Unde au plecat Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță de Revelion. Medicul s-a pozat cu copiii lui și a dezvăluit: „Departe de casă”
Stiri Mondene 14:25
Unde au plecat Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță de Revelion. Medicul s-a pozat cu copiii lui și a dezvăluit: „Departe de casă”
Marina Almășan are un nou iubit. Cine este actualul partener al prezentatoarei TV
Stiri Mondene 13:50
Marina Almășan are un nou iubit. Cine este actualul partener al prezentatoarei TV
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
ObservatorNews.ro
Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
Vedete din România care au murit în 2025. Muzica, sportul, teatrul, filmul și politica au pierdut oameni care au marcat generații
Libertateapentrufemei.ro
Vedete din România care au murit în 2025. Muzica, sportul, teatrul, filmul și politica au pierdut oameni care au marcat generații
Parteneri
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
GSP.ro
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Mediafax.ro
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026