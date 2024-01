Ani la rând, Marina Dina a fost asistentă de televiziune în emisiunea „Răi da buni”, prezentată de Mihai Morar la Antena Stars. În 2010, ea s-a retras din televiziune și s-a dedicat familiei sale. A fost căsătorită cu un om de afaceri, câțiva ani au trăit fericiți, până de curând, când s-au despărțit. Împreună au și doi copii gemeni.

În prezent, Marina Dina își dorește să revină în televiziune, se gândește chiar să participe la „Survivor” la Pro TV sau la „America Express”, la Antena 1, însă știe că îi va fi greu într-o astfel de experiență, căci va fi departe de copiii ei.

„Nu-mi doresc nimic în mod special. Mă mai gândesc așa, când văd un proiect TV drăguț că mi-ar fi plăcut să fiu acolo. Nu aș zice nu, dar vreau să merg în direcția pe care mi-am ales-o. Momentan e ok. Vom vedea pe viitor.

Aș accepta să particip la Survivor sau America Express, deși mi-ar fi greu fără copii atât timp. Acolo trebuie să stai destul de mult. Dar mi se pare interesant, e o provocare. Stau bine cu pregătirea fizică, dar sunt alte condiții acolo care te solicită”, a declarat Marina Dina pentru Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Cine sunt agricultorii care au ieșit în stradă să acuze „falimentul de la poarta fermelor”. Reacția unei asociații din Vrancea

În prezent, Marina Dina lucrează la o clinică de înfrumusețare. O perioadă, ea a fost și profesoară de yoga. „Yoga fac doar personal, nu am mai predat, pentru că m-am mutat la clinică. În cabinetul esteticianului merg doar pentru intervenții non-invazive, pentru calitatea pielii. De ceva timp, fac și un curs de nutriție. Se potrivește pentru pasiunea mea pentru sport!”, a mai spus aceasta.

Marina Dina, în scandal cu tatăl copiilor ei, după divorț: „A încercat să mă excludă din tot ce ținea de educația lor”

Timp de aproape un deceniu ani, Marina Dina și tatăl gemenilor săi au trăit o frumoasă și discretă poveste de dragoste. Fosta asistentă TV a decis să divorțeze pentru că nu se mai simțea fericită alături de fostul soț, Radu Morar.

Gemenii Marinei Dina și ai lui Radu Morar au fost subiect de ceartă între cei doi foști soți. Fosta asistentă TV îl acuza pe omul de afaceri că a înscris copiii la o școală privată fără să-i ceară acordul. Pe rețelele de socializare, ea a postat imagini cu conversația pe care a avut-o cu fostul soț, unde acesta îi reproșa că nu se implică financiar în creșterea celor doi copii.

„A încercat să mă excludă din tot ce ținea de educația copilului, spunând că atâta timp cât nu contribui financiar nu am nici drepturi. Eu pentru că în urmă cu ceva timp mi-am dorit să îi înscriu la o școală de stat și am vorbit cu un avocat și mi-a spus că nu am nevoie de acordul lui pentru asta, nici el nu are nevoie de acordul meu să îi înscrie la o școală particulară și cumva am crezut că are dreptate.

Recomandări Iohannis, ultimul an. Bilanțul unui președinte care a făcut praf renumele bunului simț sibian mai tare decât toți vânzătorii de brânză proastă din București

El are capacitatea asta să manipuleze lucrurile în favoarea lui. E un bărbat inteligent care își folosește inteligența într-un mod abuziv și dăunător”, a declarat fosta asistentă TV în exclusivitate pentru Playtech.

Urmărește-ne pe Google News