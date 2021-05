Marina Voica, prima apariție după operația la inimă suferită la 84 de ani. „Am slăbit foarte mult”

Marina Voica a avut mereu o energie de invidiat. De fiecare dată când urca pe scenă impresiona cu talentul său. Iată că recent, artista în vârstă de 84 de ani a trecut printr-o intervenție chirurgicală la inimă.

Acum se simte bine, este acasă, în Breaza și se recuperează.

„Sunt acasă, la Breaza. Cel mai bun doctor chirurg din această țară mi-a deschis și mi-a scos inima, a pus-o în palmele lui, inima bătea fără să se oprească și a făcut din ea minune, a făcut-o aproape nouă. Nu a durat operația foarte mult și iată-mă acuma operată cu mare succes! Îi mulțumesc din tot sufletul domnului doctor că a ținut inima mea bătând în palmele lui minunate. Am fost operată în cea mai bună clinică din Brașov”, a spus Marina Voica în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.

Artista nu a petrecut prea multe zile în spital, medicul i-a recomandat după o săptămână să meargă acasă, dar să respecte cele indicate după operație.

„După 7 zile am fost externată și am continuat recuperarea acasă… A fost greu, eu sunt singură… Eu sunt cardiacă mai de mult, dar nu s-a observat fiindcă știam cum să duc viața. Pe scenă dau tot, nimeni nu a știut, au crezut că eu țin un regim de viață, eu am un sistem, să forțez lucrurile, apoi stau și mă gândesc ce se întâmplă. La un moment dat mi-am dat seama că nu mai merge să trag, am început să mă simt prost, așa e la stenoză mitrală. În ultimul moment am fost operată, fără exagerare, dacă nu găseam un om, din prieten în prieten, și am ajuns la acest doctor minunat, era prea târziu. Operația nu a durat mult, fiindcă doctorul se grăbea să mai curețe și partea dreaptă a inimii, trebuia să lucreze foarte repede, am auzit că numai 3 ore… Acasă stau singură, eu fac totul cu grijă. Cred că la mine e mai curat acum, decât când eram sănătoasă”, a mai spus ea.

Marina Voica recunoaște însă că a mai slăbit, că nu are deloc poftă de mâncare. Are încredere că își va reveni complet în scurt timp, tocmai de aceea face mișcare zilnic.

„Eu trebuie să mă mișc și sunt obligată să mă mișc după operație, nu trebuie să stau. Eu mă simt mai bine când mă mișc. Trebuie să ai foarte multă voință. Grădina mea este superbă! Am putere să am grijă și de una și de alta. Încă nu mi-a revenit pofta de mâncare, am slăbit foarte mult. Mașinuța mea mă așteaptă, am pornit-o la prima cheie, încă pot să conduc, sunt aptă, doctorul mi-a dat voie, dar parcă nu îmi vine”, a mai povestit Marina Voica în direct la TV.

Citeşte şi:

Un risc al măririi vârstei de pensionare: se țin ocupate locuri de muncă pe care le pot ocupa tinerii, în rândul cărora șomajul a ajuns la 20%!

Ipoteză: în mașina care a explodat la Arad a fost plasată o bombă. Ancheta, preluată de Parchet

„Uneori mi-a fost greu să-mi păstrez calmul”. Interviu cu regizorul care a plecat pe urmele tatălui său, călugăr la Muntele Athos

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cum s-a urcat îmbrăcată în taxi cea mai sexy vedetă din România: „Am uitat să îmi iau ceva de schimb, dar șoferul a fost fericit”

Playtech.ro BOMBĂ! Din ce bani trăiește Crin Antonescu în prezent. E atât de trist...

Observatornews.ro O însoțitoare de zbor a fost lovită cu pumnul în față de o pasageră, la bordul unui avion Southwest Airlines. Victima și-a pierdut 2 dinți

HOROSCOP Horoscop 30 mai 2021. Săgetătorii este important să aibă răbdare și să-și păstreze cumpătul, în orice situație

Știrileprotv.ro FOTO. Ce i-a apărut unei fetițe în spatele capului, după ce s-a jucat într-un parc din Suceava. Mama sa a dus-o imediat la Urgențe

Telekomsport VIDEO! Ce face acest bărbat în timp ce două fete sexy dansează lângă el. :) Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE Ai auzit de BestSecret? E un nou magazin online, cu reduceri de până la 80% (PUBLICITATE)