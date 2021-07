Marius Crăciun, eliminat de la „Survivor România” 2021 înainte de finală. „Simt emoții plăcute și neplăcute”

A luptat până în ultima clipă, dar a ratat calificarea în marea finală „Survivor România” 2021. Marius Crăciun a intrat la votul publicului cu Zanni. Din păcate, Războinicul a pierdut, Faimosul fiind mult mai susținut de către cei de acasă. Astfel, Zanni și Andrei Dascălu sunt în marea finală „Survivor România” 2021.

„Simt emoții plăcute și neplăcute. Mi-am dorit mult să ajumg în finală, dar atât s-a putut. Dar sunt împlinit. Mă bucur că am ajuns atât de departe. Mulțumesc celor care m-au votat.”, a spus Marius Crăciun imediat după ce prezentatorul Daniel Pavel a anunțat că el e cel care părăsește competiția.

„Sunt împăcat cu mine pentru tot ce am făcut, mă bucur că familia și prietenii sunt mândri de mine. Mă bucur că am respectul lui Zanni și al lui Andrei. Am luat totul ca atare, știam cat de greu va fi. Mă bucur că a fost posibilă această experiență, că am trăit tot alături de acești oameni.

Mă bucur că am împărțit atea lucruri, paturi, haine, mâncare, prietenii alături de acești oameni. Chiar dacă nu plec cu premiul, plec cu o experiență de neuitat, cu un prieten de la care am învățat multe, cu respectul lor. Mă bucur că am putut să dau un exemplu. Mă bucur că am ajuns în acest punct, le mulțumesc tuturor pentru tot ce au făcut pentru mine”, a mai declarat Marius Crăciun la Kanal D.

