De curând, Marius Elisei a împlinit 37 de ani. Pe Instagram, el a postat o fotografie sugestivă, în care apărea mâna lui, a fiicei Isabela, iar presa a speculat că a treia mână din poză era a noii lui iubite. „37… a venit neașteptat de frumos. Cu liniște și fericire.

Îi mulțumesc în fiecare zi Bunului Dumnezeu pentru răsplata pe care mi-a dat-o. De mult n-am mai gustat din fericire”, a transmis Marius Elisei. Aceste declarații au ajuns și la Oana Roman, fosta lui soție, care spune că se bucură că acesta are o nouă relație.

Oana Roman: „Eu mă bucur nespus și din suflet că este ok și că are o nouă relație”

„Am fost sunată să comentez despre fostul meu soț și noua lui relație. Nu am de comentat pe la televiziuni despre asta. Eu mă bucur nespus și din suflet că este ok și că are o nouă relație și lucrurile se pot liniști, în sfârșit, între noi. Dar…

Se speculează mult și trebuie precizate anumite lucruri. Și el a dat o declarație în care a spus că nu mai vrea să audă de mine, nu mai vrea să vorbească despre mine, că are o nouă relație și este foarte fericit, lucru care pe mine mă bucură, pentru eu pentru asta m-am rugat, ca el să își găsească o nouă relație ca să ne putem liniști”, a zis vedeta, care a explicat că ea și Marius Elisei nu sunt despărțiți de 8 luni, ci din 3 septembrie. S-au împăcat, până de curând, când au pus punct relației.

„Din ianuarie până acum au fost tentative eșuate, iar el a stat cu noi în casă”

„Eu m-am rugat de el să își găsească liniștea și împlinirea pentru ca tensiunile dintre noi să se stingă. Nu suntem separați de 8 luni, din ianuarie până acum au fost tentative eșuate, iar el a stat cu noi în casă până de curând când am hotărât că nu mai avem vreo șansă să reabilităm relația noastră.

Au existat eforturi din partea amândurora în a încerca să reparăm ceva, dar nu s-a putut. Diferențele de viziune și de gândire dintre noi ne-au împiedicat să mai putem repara ceva.

În luna iunie chiar am discutat serios și am încercat, am stat împreună în casă, dar era clar că nu se mai poate repara nimic. Astfel, cu două zile înainte să plec în Franța cu Isa, am hotărât că e cazul să încheiem definitiv și acela a fost momentul în care el a plecat definitiv de acasă. Adică pe 3 septembrie”, a mai dezvăluit ea pe Instagram.

Deși nu mai formează un cuplu, Oana Roman își dorește să aibă o relație bună cu Marius Elisei, de dragul fiicei lor, care deja a cunoscut-o pe partenera tatălui ei, iar vedeta nu e deranjată.

„În încheiere, mă bucur nespus că există liniște. Nu mă deranjează deloc că Isa a făcut cunoștință cu această doamnă și sper ca de acum încolo amândoi să ne implicăm în mod echitabil și corect în creșterea Isei, căci ea are doi părinți de care are nevoie în mod egal”, a mai declarat Oana Roman.