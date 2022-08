Marius Moga, 40 de ani, a scos hit-uri pe bandă rulantă. Este un nume faimos și respectat în industria muzicală. Invitat în cadrul podcast-ului Alexandrei Ungureanu, ”Duet”, de altfel una dintre artistele cu care a colaborat în mai multe rânduri, ardeleanul a vorbit despre el, ca artist, ca producător, ca tată.

”La ea trebuie să fie doar ca ea, e mai chinuitor așa”

Marius Moga și partenera lui, Bianca Lăpuște, au împreună o fetiță, Maria, 6 ani. De care părinții sunt foarte mândri, cu toate că amândoi evită să-i arate chipul în public, pe rețelele de socializare, pentru că se tem ca la un moment dat fiica lor să nu fie de acord cu supraexpunerea sa.

”Eu încerc să-i insuflu fetiței mele ideea de a fi creativă. Apoi, ea este încăpățânată. Îi va prinde bine în viață. Să nu ajungă la adolescență sau când va fi matură că va face orice îi zic alții! Este bine să asculți și de alții, dar nici să nu ai voință. La ea trebuie să fie ca ea! Deși e mai chinuitor așa. Mă văd în ea, dar totodată mă enervează. Nu e ușor când te uiți din perspectiva de părinte, dar, mai departe în viață, un copil încăpățânat va reuși mai mult decât unul ascultător, ”da, tati, da, mami””, i-a mărturisit Marius Moga Alexandrei Ungureanu.

”Decât 10 yes-men, mai bine unul ca tata”

În ciuda succesului său uriaș, în ultimele două decenii, Moga nu și-a luat nasul la purtare. A avut mereu un critic important, la ale cărui păreri a ținut: ”Cel mai mare critic al meu a rămas taică-miu. „Ce-i asta, mă?!”, îmi zicea încă de la 18 ani. M-am obișnuit cu critica de mic. Decât 10 yes-men, mai bine unul care să-ți spună: „Nu e bine, mai încearcă, mai bagă o fisă!”. Te ajută mai mult. Așa îmbunătățești piesa, ceea ce faci. Tata e și ascultător, e și tatăl meu. Nici nu trebuie să-mi taie aripile, nici să-mi dea aripi false. Nu a fost niciodată genul să-mi spună: „E super tot ce faci!”. Mă sună câteodată: „Ce-i cu piesa aia?!”. Din perspectiva mea, măcar unul dintre părinți să fie obiectivi. Mama e cu „copilul lui mama”, o iubesc, mă iubește. Tata trece peste postura de tată”.

”Nu iau în seamă ceea ce am făcut”

Marius Moga – cântăreț și compozitor, mereu în continuă schimbare, îndrâzneț în tot ceea ce a creat. ”Sunt construit în așa fel încât nu iau în seamă ceea ce am realizat. Există lupta cu ego-ul. Când te bați cu pumnul în piept, devii neproductiv. ”Suferi de tine”, toți trecem prin asta, dar nu sunt perioade productive. Gândesc așa: ”Dacă nu aș fi făcut nicio piesă care să sune bine, cum aș fi făcut-o?!”. Așa e mai productiv. Am scos multe hit-uri, așa și?! Eu nu sunt așa. E muzică, fiecare are dreptul să se exprime așa cum vrea. Îmi place să trăiesc în prezent. Muzica nu e mea, a ta, ci a unei societăți, e o ștampilă ce se schimbă periodic”, a subliniat artistul.

