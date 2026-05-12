Viața pe șosea, începând la ora 23.00

La ora 23.00, când majoritatea oamenilor merg la culcare, Rosa își începe ziua de muncă.

Șoferița de transport regional și-a transformat drumurile de noapte într-o rutină zilnică, iar cabina camionului a devenit pentru ea spațiu de lucru, odihnă și libertate.

„Nu-mi pasă dacă plec la muncă la ora 23.00 și dorm 5 ore”, spune ea cu naturalețe.

Programul său presupune, în general, între opt și nouă ore de condus pe zi și, de cele mai multe ori începe noaptea și termină dimineața, între orele 8.00 și 9.00, relatează El Espaniol.

Totuși, traseele nu depind mereu de oră. Așteptările în platformele logistice, mai ales în timpul descărcărilor, îi pot prelungi timpul petrecut departe de casă.

Rosa spune însă că s-a adaptat: „Când trebuie să aștept două ore, profit ca să dorm”.

De la croitorie la camion

Echilibrul dintre viața profesională și cea personală este prioritatea principală pentru Rosa. Își crește singură fiica de 7 ani, Josefine, și spune că actualul angajator a ajutat-o mult în această privință. Flexibilitatea programului îi permite să discute direct cu șeful atunci când are nevoie să își reorganizeze turele pentru a petrece mai mult timp cu fiica ei.

În perioada în care lucra în transport internațional, Rosa câștiga între 1.000 și 1.700 de euro și petrecea perioade lungi departe de casă. Anterior, fusese croitoreasă într-o fabrică textilă, unde ajungea să muncească până la 12 ore pe zi pentru aproximativ 1.000 de euro pe lună. Astăzi, veniturile ei variază între 1.700 și 2.300 de euro lunar. „Consider că sunt bine plătită”, spune ea.

Dincolo de salariu, Rosa apreciază libertatea pe care i-o oferă meseria: „Nu îmi place să stea cineva mereu și să mă preseze”. În camion își creează propriul spațiu: ascultă muzică, podcasturi sau pur și simplu conduce în ritmul ei.

Tânăra de 30 de ani conduce un camion Ford F-500 cu remorcă frigorifică și recunoaște că scaunul nu este întotdeauna confortabil pentru statura ei mică.

Pe lângă activitatea de camionagiu, Rosa este și creatoare de conținut pe rețelele sociale, unde își prezintă rutina de zi cu zi. Prin videoclipurile sale încearcă să combată stereotipurile și să arate că și femeile pot avea succes într-o meserie considerată mult timp exclusiv masculină.

