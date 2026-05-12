Elecsys pTau217, noul test de sânge pentru depistarea Alzheimer

Testul de sânge, denumit Elecsys pTau217, analizează anomalii ale structurilor proteice asociate apariției bolii neurodegenerative, a anunțat gigantul farmaceutic într-un comunicat.

Potrivit Roche, metoda este mai simplă și mai puțin invazivă decât procedurile utilizate în prezent pentru diagnostic, care presupun recoltarea de lichid cefalorahidian prin puncție spinală.

Compania a precizat că noul test a primit marcajul „CE”, ceea ce confirmă respectarea standardelor de siguranță și sănătate impuse în Uniunea Europeană.

Roche: Diagnosticul timpuriu este esențial

Directorul executiv al diviziei Roche Diagnostics, Matt Sause, a declarat că lansarea testului reprezintă „un pas important” pentru diagnosticarea bolii într-un stadiu mult mai timpuriu.

„Prin introducerea acestui test avansat în practica medicală obișnuită, ajutăm medicii să ofere pacienților și familiilor o evaluare mai rapidă, esențială pentru intervenția la timp”, a afirmat acesta.

Potrivit companiei, boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență, iar în prezent durează în medie trei ani și jumătate până când este diagnosticată.