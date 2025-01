Știrea a luat pe multă lume prin surprindere, însă Marius Niță a afirmat, într-un interviu în exclusivitate pentru Libertatea, că se gândea de ceva timp la o astfel de schimbare.

S-a reîntâlnit cu Dan Capatos

Libertatea: Ai revenit în Antene după 16 ani. Cum ai fost primit de colegi, ai mai găsit pe cineva alături de care ai lucrat atunci?

Marius Niță: Am revenit la Antene, deși am mai încercat să fac acest pas și în urma cu cinci ani, dar al doilea a rămas blocat (pasul). Acum am pășit cu convingere în locul în care chiar cred că… mi-e locul. Asta am simțit și în modul în care am fost reprimit, toată lumea e „suspect” de amabilă și prietenoasă.

Evident că am reîntâlnit și foarte mulți colegi alături de care am lucrat, Dan Capatos e unul dintre ei, producători, regizori. Pe cei din echipa știrilor Antena Stars nu-i cunoșteam, dar mă bucur că am ajuns alături de ei, sunt foarte faini!

După 11 ani în care ai lucrat la o televiziune de știri, te-ai întors la monden. Cum te găsește și cum „îmbrățișezi” această schimbare?

Am fost aproape 11 ani la televiziunea de știri, dar acolo am ajuns în calitate de realizator al emisiunii Cancan TV. Doar asta am și făcut în primii ani, apoi, inclusiv Ediții Speciale cu altfel de subiecte. Ulterior, în pandemie, am trecut și la jurnale de știri. N-am mai avut timp să mă ocup și de emisiune, deși toată lumea mă întreba de ce n-o reiau, că mă reprezenta mai bine decât știrile. Nu am renunțat niciodată la monden, doar am acceptat niște provocări de a ieși din zona de confort, astfel încât mi-am consolidat cunoștințele și în alte domenii, cum ar fi politica… despre care nu vreau să mai aud o perioadă.

E drept, trebuie să-mi fac un update cu noul val de vedete, mai ales în rândul influencerilor. Revenind la monden, de curând am anunțat şi prezența mea la pupitrul de prezentare Spynews TV, în fiecare duminică, de la ora 13.00, la Antena Stars.

Se trezește la ora 05.00 dimineața

Totodată te-ai întors și la lucratul de dimineață, așa cum o făceai la „Dimineața Devreme cu Capatos şi Cioran”. Îți era dor de acest tronson orar?

Nu, la „Dimineața Devreme cu Capatos şi Cioran” lucram de dimineață… până a doua zi dimineață (râde). Secția Monden, din care făceam parte, livra materiale pentru matinalul lor, pentru Observatoare, și pentru VDTV – emisiunea mondenă de pe Antena 3. Era perioada în care mergeam noaptea la evenimente, în cluburi, apoi ne întorceam în redacție ca până dimineață să terminăm materialele.

Apoi am trecut doar la program nocturn, la „Un show păcătos”, și de atunci mi-am stabilit somnul între 02.00 noaptea și 10.00 dimineața. Acum, după vreo 15 ani, am schimbat fusul orar. Încerc să adorm la ora 22.00, la ora 05.00 sună alarma, la 06.30 sunt în redacție.

Crezi că acum va fi o „luptă” pentru audiențe între tine (Antena Stars) și fostul loc de muncă (România TV)?

Nu există această luptă. E ca și cum s-ar da un meci între Simona Halep și Gheorghe Hagi pe terenul de rugby. Sunt două televiziuni de nișă care nu se intersectează pe linia editorială și nu au nici aceeași țintă de public. Ba chiar și target-urile audiențelor sunt diferite. Consider că Antena Stars nu are un concurent direct, România TV are cu cine să se lupte, că doar e plină piața de televiziuni de știri.

Posibilă schimbare de stil

Ai de câțiva ani o colaborare foarte bună cu Adina Buzatu. Tot ea te „gătește” și pentru jurnalele de la Antena Stars?

Cu Adina Buzatu am legat o prietenie frumoasă încă de pe vremea când prezentam emisiunea „Bun de Cinste”, la Antena 1. Atunci a început să mă îmbrace, alții au încercat să mă dezbrace, însă Adina Buzatu a rămas favorita mea. Ea mi-a creionat stilul despre care mulți telespectatori vorbesc, am luat chiar și un premiu pentru „Originalitate și eleganță în televiziune”. S-ar putea să se producă, totuși, o schimbare de stil. Eniko, cel mai bun stilist pe care îl poate avea o televiziune, consideră că arăt ca un doctoraș cu ochelarii pe care îi port. Nu vă spun ce specializare are doctorul menționat de ea. (râde)

Urmează și alte noutăți? La ce să ne așteptăm?

Așteptați-vă! Sunt planuri mari despre care vom vorbi în scurt timp. Mai devoalăm din aceste planuri și la Știrile Antena Stars, de luni până vineri, de la ora 09.00. Încă sunt copleșit de numărul celor care mi-au scris să mă felicite după anunțul schimbării, cărora le și mulțumesc, le vom comunica absolut totul la momentul potrivit.

