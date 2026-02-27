Mark Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chan, au atras atenția la Săptămâna Modei de la Milano, ocupând un loc în primul rând la prezentarea colecției Prada pentru toamna/iarna 2026-2027, pe 26 februarie. Apariția lor coincide cu zvonurile despre o colaborare între Meta și Prada pentru dezvoltarea de ochelari inteligenți de lux, scrie People.

Au purtat ținute Prada

Fondatorul Meta, în vârstă de 41 de ani, a optat pentru o ținută casual formată dintr-o cămașă bej cu mâneci lungi și pantaloni maro, în timp ce Priscilla Chan a ales un pulover gri și pantaloni bleumarin, completate de un colier simplu cu diamante. Coafura sa elegantă, cu șuvițe care îi încadrează fața, a completat look-ul sofisticat.

Mark Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chan. Foto: Profimedia

Parteneriatul între Meta și Prada vine după reînnoirea acordului de licențiere dintre Prada și Luxottica în 2025. Meta a început colaborarea cu Luxottica în 2019, lansând prima generație de ochelari Ray-Ban inteligenți în 2021, urmată de a doua generație în 2023, care a inclus un asistent vocal cu inteligență artificială Meta.

Momentan, detaliile despre lansarea produselor rezultate din colaborarea cu Prada rămân necunoscute. Însă această alianță între tehnologie și modă promite să redefinească conceptul de accesorii inteligente. Zuckerberg și Chan, care s-au cunoscut la o petrecere studențească în 2003, sunt căsătoriți de 14 ani și au trei fiice: Maxima, August și Aurelia.

Maurice Munteanu, reacție după apariția lor la prezentarea Prada

Pe Facebook, Maurice Munteanu a comentat apariția lor: „Miuccia Prada, intelectuală cu doctorat în comunism, fostă membră a Partidului Comunist Italian, feministă radicală a anilor 70, îl așază în primul rând la show-ul Prada de la Milano pe Mark Zuckerberg.

Nu e un accident monden, e radiografia naturii umane. Ideologia, cum o spun de ani, e doar un decor, un subiect de conversație, în cazul de față ca o stofă bună pusă pe un manechin gol. Când o stângă istorică legitimează, prin vizibilitate și prestigiu, unul dintre marii arhitecți ai capitalismului digital care a fertilizat ecosisteme reacționare, asistăm la eșecul abisal al ideii de moralitate. Ipocrizia, ca de obicei, poartă Prada”.

