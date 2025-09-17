Irina Columbeanu se află într-o vacanță în România înainte de a-și începe studiile universitare. În perioada 11-14 septembrie 2025, Clujul a găzduit a cincea ediție a Festivalului Internațional de Modă Transilvania Fashion. Cătălin Botezatu, unul dintre designerii participanți, a inclus-o pe Irina Columbeanu în prezentarea sa. Pentru adolescenta de 17 ani, aceasta a fost prima experiență pe podium.

Irinel Columbeanu, trist că nu și-a văzut fiica pe podium

La eveniment, Irinel Columbeanu, tatăl ei, nu a fost invitat. El locuiește la azil și are o stare delicată de sănătate. „Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns”, a spus Irinel Columbeanu pentru cancan.ro.

Irinel Columbeanu, care în trecut a susținut-o pe fosta sa soție, Monica Gabor, în ascensiunea ei ca model, regretă că nu a putut fi alături de Irina la debutul său. El a mărturisit că tot vineri seara a sunat-o și pe Monica, însă aceasta l-a liniștit spunându-i că nu are nicio implicare, fiind stabilită în SUA.

„Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Acolo totul e foarte scump. Nu cunosc niciun fel de amănunte, Matei știe, el e organizatorul”, a adăugat acesta.

Cătălin Botezatu îi ia apărarea Irinei Columbeanu

Cătălin Botezatu a declarat că Irina Columbeanu i-a mărturisit că a venit în România, inițial, pentru a se întâlni cu tatăl ei. Însă acest eveniment de modă s-a suprapus cu întâlnirea lor și a decis să participe la eveniment.

Designerul a mai declarat că Irinel Columbeanu nu ar fi într-o stare de sănătate foarte bună și ar fi fost complicat să fie adus în Cluj-Napoca. „În primul rând, locul în care se află Irinel este un loc special. (…) Ei au o situație precară din punct de vedere al sănătății, este firesc ca cei de acolo să nu își asume acest lucru, pentru că e vorba despre zbor, de patru zile grele, obositoare. (…)

Mi-a zis: «Am venit în țară pentru tata, dar pentru că este și acest festival, am venit aici». Deci copilul nu are nicio vină, copilul a și ajuns între timp la Izvorani”, a declarat Cătălin Botezatu, în emisiunea „Un Show Păcătos”.

Irina Columbeanu fotomodel 3Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Monica Gabor i-a mulțumit lui Cătălin Botezatu

Monica Gabor, mândră de realizarea fiicei sale, a transmis un mesaj public lui Cătălin Botezatu: „Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival.

A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”. Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion este un eveniment de prestigiu dedicat excelenței în modă. Scopul său este de a promova designerii pe scena europeană.

Cum va fi vremea în București. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 17-18 septembrie 2025
Știri România 10:48
Cum va fi vremea în București. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 17-18 septembrie 2025
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe, miercuri și joi. Temperaturile scad accentuat
Știri România 10:36
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe, miercuri și joi. Temperaturile scad accentuat
Bianca Drăgușanu a încălcat regula impusă de Gabi Bădălău. Ce a făcut recent și cum a apărut: „Despre fericire"
Stiri Mondene 11:10
Bianca Drăgușanu a încălcat regula impusă de Gabi Bădălău. Ce a făcut recent și cum a apărut: „Despre fericire”
5 știri by Libertatea - Monden: Gina Pistol a pozat nud pe plajă, iar Alina Pușcău a fost pusă la zid de colegii din „Asia Express"
Stiri Mondene 11:01
5 știri by Libertatea – Monden: Gina Pistol a pozat nud pe plajă, iar Alina Pușcău a fost pusă la zid de colegii din „Asia Express”
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă". Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Analiză
Politică 16 sept.
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român", dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Politică 16 sept.
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
