„De la 7 ani. De când eram mic visam la asta. Nu știam ce sunt filmele și îmi plăceau. Am zis de atunci că aia vreau să fac și aici sunt. Dacă ar fi să mulțumesc cuiva, faptul că-s sunt aici se datorează părinților și fratelui meu. Ei m-au împins de la spate, mai ales în primii ani, au strâns tot ce trebuie și mi-au dat aripi, iar eu am reușit să trag mai departe. Dacă nu erau ei, să mă susțină, probabil nu eram aici”, ne-a povestit Matei Dima. Chiar dacă filmul îl are ca personaj principal pe Selly, cel mai admirat și urmărit vlogger din România, Dima nu se aștepta ca în prima săptămână filmul lui să aibă încasări de aproape trei milioane de lei și să fie vizionat de peste 150.000 de spectatori.

„Am învățat de mulți ani că trebuie să apuc taurul de coarne singur ca să se întâmple ceva și, bazat pe experiența mea, am făcut filmul ăsta cu 5 Gang. După ce doar ce făcusem „Miami Bici”, în Miami. Sunt două proiecte de care sunt super mândru. Am făcut două filme total diferite. Unul de copii, celălalt e… cu multe. La „5 GANG: Un altfel de Crăciun” am lucrat cap coadă: de la idee, până la pus în cinema și mă să așez în rândul 10 să mă uit la el”, ne-a mai povestit BROmania.

