O radiografie savuroasă a datingului modern, unde un like la story înseamnă „bună, hai să vorbim”, iar ghosting-ul e deja rutină filmul spune povestea a trei prietene singure care la zece ani după terminarea liceului își propun să găsească rapid parteneri pentru reuniunea de promoție.

În încercarea lor îl întâlnesc pe Max (Matei Dima), un bărbat alfa cu discurs tradiționalist și replici demne de meme-uri, care se oferă să le „antreneze” în arta agățatului.

„Termenul situationship este, de fapt, doar un mod mai fancy de a spune «Hai să combinăm ceva», fără să ne asumăm o relație serioasă. De aici a pornit titlul filmului. Am dus ideea la extrem și cred că e o comedie care o să facă multă lume să râdă și să se regăsească. Până la urmă, toți am trecut printr-un «situationship» mai asumat sau mai pe ocolite”, a spus Matei Dima (BRomania).

Pentru rolul lui Max, Matei Dima a trecut printr-o transformare spectaculoasă: a dat jos aproape 30 de kilograme și a construit un personaj carismatic și iritant în același timp: un „bărbat alfa” cu atitudine de lider, care te va face să râzi, dar și să te enervezi.

Alături de BRomania, pe ecran mai apar, din 16 septembrie 2025, Irina Noapteș, Mihaela Velicu, Anastasia Florea și Ștefan Iancu, dar și Vlad Brumaru, Aida Economu și Cezara Munteanu. Filmul marchează și apariția unei noi generații de actori români, expresivi, conectați la prezent și gata să lase o amprentă în cinema, plus câteva surprize.

Actorii descriu în felul lor ce înseamnă un „situationship”. Mihaela Velicu îl compară cu un abonament la sală pe care îl folosești de câteva ori și apoi îl lași să curgă: „Practic, ești cu un picior în relație și cu celălalt pe ușă afară”. Anastasia Florea completează cu o observație despre dinamica dintre sexe: „Femeile pun trei întrebări ca să ajungă, de fapt, la a patra, cea care contează cu adevărat. Bărbații te întreabă direct. Și de aici, inevitabil, începe iubirea”.

Pentru Irina Noaptes, situațiile de acest tip sunt doar un joc de testare a limitelor: „Când ea vrea să fie într-un situationship înseamnă că vrea să testeze apele, să aibă «beneficiile» unei pseudo-relații, dar și libertatea să se distreze pe lângă sau să testeze piața. De ce să te arunci într-o relație serioasă înainte să vezi și ce alte opțiuni mai ai?”.

„Datingul de azi înseamnă swipe-uri infinite, ghosting fără explicații, influenceri care au mereu dreptate și… situationship-uri care te lasă în aer. Am luat toate aceste ingrediente și le-am pus într-o comedie acidă, cu umor autentic și multă autoironie. E povestea unei generații care vrea relații, dar fuge de ele”, a afirmat Letiția Roșculeț, scenaristă și regizoare.

