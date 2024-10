Dragostea dintre Medana și Alin Oprea a început într-un mod surprinzător și neașteptat. Deși acum trăiesc o frumoasă poveste de iubire, soția artistului a mărturisit că, la început, nu a avut deloc o părere favorabilă despre Alin. Medana a recunoscut cu sinceritate că, de fiecare dată când îl vedea pe Alin la televizor, obișnuia să schimbe programul.

„Ne-am cunoscut exact în momentul în care fiecare era pregătit pentru relația aceasta. Cupidon a fost nașul nostru, Axinte, care a făcut posibilă întâlnirea noastră, la restaurantul unui alt naș, Pavel Hălmăjan. Amândoi ne-au devenit nași, pentru că au fost martorii primei noastre întâlniri. Ceea ce am gândit eu despre el a fost contrar așteptărilor mele. Nu l-am simpatizat niciodată, nu am fost fana lui, ba, mai mult, când îl vedeam la televizor schimbam programul în secunda doi. În acea seară, de cum am făcut primul pas în acel restaurant, în momentul în care Alin a dat cu ochii de mine, a avut efectiv un șoc, o uimire, o încântare pe care eu niciodată nu o mai văzusem la un alt bărbat”, a declarat Medana în cadrul unui interviu pentru VIVA!.

„Din prima secundă în care ochii noștri s-au întâlnit, am știut că Medana era flacăra mea geamănă”

Cu toate acestea, soarta a avut alte planuri pentru ei. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, iar acea întâlnire le-a schimbat viețile. Deși Medana nu l-a apreciat inițial pe Alin, prima lor întâlnire i-a oferit ocazia să-l descopere pe omul din spatele imaginii de artist. Alin a fost instantaneu cucerit de Medana, iar discuțiile lor au curs natural, transformând ceea ce părea o simplă seară între prieteni într-o conexiune profundă.

„Întâlnirea noastră a fost ca o revelație. Din prima secundă în care ochii noștri s-au întâlnit, am știut că Medana era flacăra mea geamănă. Privirea ei mi-a dezvăluit o claritate rară, o inteligență intuitivă și o profunzime sufletească ce mi-a oferit certitudinea că ea este persoana cu care vreau să-mi petrec viața”, a declarat artistul pentru sursa menţionată anterior.

Amândoi treceau prin momente dificile în viață la acea vreme. Alin Oprea se afla în mijlocul unui divorț complicat, iar Medana încerca să își refacă viața după un mariaj eșuat. Cu toate acestea, întâlnirea lor a fost un punct de cotitură. Alin a simțit imediat că Medana este sufletul său pereche, iar după acea seară, a fost cel care a inițiat primele mesaje și convorbiri.

„Eram ca un «drog» pentru el”

Medana își amintește cu emoție cum Alin o bombarda cu mesaje în fiecare seară, asigurându-se că a ajuns cu bine acasă după întâlniri, un gest de grijă care a impresionat-o profund. Această atenție și afecțiune au fost începutul unei povești de iubire care s-a consolidat de-a lungul timpului, în ciuda provocărilor pe care le-au întâmpinat amândoi.

„Eram absorbiți unul de celălalt, am râs și noțiunea timpului a dispărut. A venit momentul în care a trebuit să urc în mașină și să plec acasă. Din acea seară a început să îmi scrie. S-a asigurat că am ajuns acasă cu bine, lucru care, recunosc, m-a impresionat. Din acea noapte, a început să îmi scrie în fiecare seară. Eram ca un «drog» pentru el”, a mai spus Medana.

