Relația lui Megan Fox cu Machine Gun Kelly a stârnit multe controverse. Cei doi formează un cuplu din anul 2020 și acum artistul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au logodit după aproximativ doi ani de relație.

Pe una dintre rețelele de socializare, actrița a postat un filmuleț cu momentul în care iubitul ei îi oferă inelul de logodnă. Machine Gun Kelly s-a pus în genunchi în fața lui Megan Fox și a întrebat-o dacă vrea să fie soția lui.

„În iulie 2020 am stat sub acest banian. Ne-am rugat pentru magie. Nu eram conștienți de durerea cu care ne vom confrunta împreună într-o perioadă atât de scurtă și frenetică de timp. Nu eram conștienți de munca și sacrificiile pe care le vom face pentru relația noastră, intoxicați fiind cu iubire. Cumva, un an și jumătate mai târziu, după ce am trecut împreună prin iad și după ce am râs cum nu am făcut-o niciodată, mi-a cerut să mă căsătoresc cu el. Și la fel ca în oricare viață anterioară și oricare viață ulterioară, am spus da… Apoi ne-am băut sângele unul altuia. 11.01.22”, a scris actrița pe contul ei de Instagram.

„Da, în această viață și în fiecare viață”. Sub aceleași ramuri sub care ne-am îndrăgostit am adus-o înapoi, să o rog să se căsătorească cu mine. Știu că tradiția este să dai un inel cu o piatră, dar l-am proiectat împreună cu Stephen Webster să fie două: smaraldul (piatra ei de naștere) și diamantul (piatra mea de naștere) așezate pe două benzi magnetice de spini care se unesc ca două jumătăți ale aceluiași suflet, formând inima deosebită care reprezintă iubirea noastră. 11-1-2022”, a scris Machine Gun Kelly pe Instagram.

Machine Gun Kelly poartă un colier cu sângele lui Megan Fox. Rapper-ul în vârstă de 31 de ani, pe numele lui real Colson Baker, a dezvăluit recent că poartă un colier cu sângele iubitei sale, Megan Fox, la gât. „Îți port sângele la gât”, a scris bărbatul la descrierea unor imagini în care apare alături de actriță.

