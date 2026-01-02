Melania Trump a sărbătorit Anul Nou alături de soțul său, Donald Trump, la o petrecere strălucitoare organizată miercuri seară la Mar-a-Lago. Prima-doamnă a purtat o rochie argintie cu paiete, creată de The New Arrivals, cu un preț de 1.450 de dolari.

Donald Trump și Melania, eleganți de Revelion 2026

Rochia metalică maxi a fost accentuată cu o curea asortată, iar ținuta a fost completată de o pereche de pantofi strălucitori Christian Louboutin. Melania și-a aranjat părul cu șuvițe blonde în bucle lejere și naturale pentru această ocazie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

La aceeași petrecere, președintele Donald Trump, îmbrăcat în smoking, a fost întrebat de reporteri despre rezoluția sa pentru 2026, răspunzând că își dorește „pace pe Pământ”. Printre invitații evenimentului s-au numărat regizorul Brett Ratner, care lucrează la documentarul Amazon MGM Studios «Melania», despre prima-doamnă. De asemenea, au fost prezenți Kristi Noem, Secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Jeanine Pirro, avocatul districtului Columbia, și Benjamin Netanyahu, Prim-ministrul Israelului. Familia Trump a fost bine reprezentată la petrecere, cu Donald jr, Barron și Eric. Soția lui Eric, Lara Trump, a optat pentru o rochie roz aurie cu paiete, care a completat armonios ținuta primei doamne.

Tradiția lui Donald Trump de Anul Nou

Anul trecut, la petrecerea de Revelion, Melania a purtat o rochie clasică neagră Versace, decorată cu emblematicul detaliu Medusa de aur al casei. Petrecerea de Revelion organizată la Mar-a-Lago este o tradiție veche a familiei Trump, care se întinde pe parcursul mai multor decenii.

Înainte ca Donald Trump să devină președinte, acest eveniment atrăgea adesea oaspeți celebri precum Sylvester Stallone, Tiger Woods, Martha Stewart și Serena Williams. Acest eveniment exclusivist continuă să fie un punct de atracție pentru figuri importante și celebrități, reflectând eleganța și tradițiile familiei Trump.