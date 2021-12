Fata cea mare a Amaliei și a lui Ilie Năstase a luat Bac-ul vara aceasta, după ce a absolvit liceul privat „Mark Twain International School” din București. Alessia Năstase a participat apoi la balul de absolvire alături de colegii ei. Imediat după, tânăra a părăsit România.

Alessia Năstase a primit o bursă la o facultate de prestigiu din Paris, la Parsons, o școală de artă și design. Tânăra locuiește acolo de câteva luni și deja duce dorul României, duce dorul familiei, căci stă acolo singură. Amalia Năstase și sora ei, Emma, au rămas în țară.

Într-un interviu de 1 decembrie pentru emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV, Alessia Năstase a făcut câteva dezvăluiri despre viața ei. „Bună! Mă numesc Alessia Năstase, am 18 ani și sunt din București. Acum câteva luni am plecat la Paris, la facultate, la Parsons, și mă specializez în domeniul de art, media and technoloy, dar de când m-am mutat aici îmi este foarte dor de România și încerc să o aduc în fiecare lucrare de-a mea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Îmi este dor de România pentru că acolo îmi este familia, acolo îmi sunt toți prietenii și, mai mult de atât, acolo am copilărit, și acolo mă simt acasă. La mulți ani, România! Te iubesc și de-abia aștept să mă întorc de sărbători.”, a spus tânăra.

Ilie Năstase, dezvăluiri despre Alessia, fiica lui cea mare

„Cum să mă simt altfel, decât mândru de fetele mele! Alessia desenează de la vârsta 3-4 ani. Eu am făcut ce a vrut ea. Nu am îndrumat-o către tenis. Când era mică, venea un profesor de două ori pe săptămână și făceau amândouă desen, însă celei mici nu-i plăcea. Ea e cu fotbalul acum, joacă în echipa școlii.

Nu am emoții legat de cum se va descurca într-o țară străină, pentru că este o fată inteligentă, descurcăreață, plus că acolo avem prieteni. Deci nu este singură. Mama ei s-a ocupat de treaba asta, eu nici financiar nu pot spune că mă ocup, pentru ca ea are bursă, deci nu are prea mare nevoie de mine”, a declarat Ilie Năstase într-un interviu, acum ceva vreme.

Amalia Năstase, care a dezvăluit recent ce fel de mamă e, a divorțat de Ilie Năstase în 2010. Cei doi au împreună două fiice, pe Alessia și pe Emma.

