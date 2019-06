Vedeta a ținut să le mulțumescă celor care spuneau despre ea că este grasă și au ambiționant-o mai mult în demersul ei, de a scăpa de kilogramele în plus.

„Mulțumesc persoanelor care spuneau că-s grasă și mă tratau cu dezgust. Fără ei, aș fi rămas și acum o grăsană!. Spun asta pentru, că am slăbit aproape 17 kilograme. În calea mea pentru a slăbi am încercat o mulțime de diete, dar cel mai eficient s-a dovedit a fi acest remediu simplu. (…)”, a scris Anamaria Prodan pe contul de socializare.

Anamaria Prodan a reuşit să slăbească 17 kilograme. De la 72 de kilograme cât avea vara trecută, acul cântarului arată acum 55 de kilograme.



„Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a declarat recent Anamaria Prodan, pentru click.ro.

