Mesajul Anei Bene înainte de finala „Burlacul” 2021. Fanii au reacționat: „Nu vrem să fii aleasa lui Andi”

Finalista a ținut să le amintească urmăritorilor ei de pe Instagram ora difuzării emisiunii din această seară.

„E joi, deci ne vedem la 20:30 în finala de la Burlacul România”, a notat ea. Alături, aceasta a postat și o imagine chiar din finala emisiunii alături de Andi Constantin. Ea poartă rochie albă, iar el sacou de aceeași nuanță. Pare că și-au asortat ținutele.

Fanii ei din mediul online au remarcat postarea și au reacționat, unii susțin că ea ar fi câștigătoarea „Burlacul” 2021. Marea dezvăluire va fi făcută însă în seara aceasta, la Antena 1.

„Știm deja că tu rămâi cu Andi, dar i-ai făcut „vânt” rapid. (…)

Nu vrem ca tu să fii aleasa lui, o vrem pe Melissa. (…)

Se zvonește că te-a ales pe tine și că sunteți deja despărțiți.”, au scris câțiva dintre urmăritorii emisiunii pe Instagram-ul ei.

Cine este Ana Bene, finalistă „Burlacul” 2021

Ana Bene are 35 de ani și o poveste de viață impresionantă.

„Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare.

Mă împlinește această meserie! E locul unde am învățat să am răbdare, unde am învățat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine”, povestea Ana Bene.

Întrebată de Burlac ce a schimbat la viață de a ajuns să fie împlinită, Ana a început să își spună povestea vieții. Tânăra a fost greu încercată de soartă și a trecut prin cel mai mare obstacol: cancerul.

Andi a fost impresionat de povestea de viață a Anei. „Mi-a povestit că a avut cancer, cuvântul în sine este unul foarte greu, dar cum l-a spus ea blând și cald, mi s-a părut că a depășit cu mult acel moment. A învins boala, în același timp și frica produsă de acea boală. Oamenii aceștia, care au de spus o poveste și au depășit acea etapă în viața lor, mie îmi plac!

Îmi plac pentru că viața nu este lapte și miere, experiențele alea te ajută pe tine ca om să-ți clădești un caracter mai puternic și îți dau o siguranță de sine”, a mărturisit Andi, potrivit A1.ro.

