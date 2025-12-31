În mesajul său postat pe Facebook, Cabral Ibacka a recurs la imagini sugestive pentru a ilustra starea generală a anului, evocând atât momentele spontane, cât și legătura cu oamenii apropiați. El a subliniat importanța prieteniei, a camaraderiei și a micilor întâmplări care, deși aparent mărunte, au avut un impact puternic asupra sa.

Cabral și legătura cu oamenii apropiați

„Așa mi s-a părut anul ăsta… am mers pe un drum județean, cu murăturile primite de la prietenul meu puse în butoi pe locul din spate al motoretei, cu cârnați în topcase, râzând tâmp în cască. Așa a fost anul meu.

S-a primit prietenie, s-au primit îmbrățișări, camaraderie cu zâmbet și momente din astea mici, dar puternice. O parte mioritic, o parte balcanic, o parte occidentalo-decadent. O bucățică prostii de moment, o bucățică reușite lucrate pe termen lung. O felie de nebunie, o felie de party, o felie de muncă și o felie de tort”.

Copiii, cei mai importanți pentru Cabral

Cabral a vorbit și despre rolul central pe care familia îl are în viața sa, făcând referire la copiii săi și la etapele diferite prin care aceștia trec, cu provocările și bucuriile aferente. „Și copii. Copiii mei, fiecare în etapa lui de dezvoltare, fiecare cu piticii lui, fiecare cu gălăgia lui interioară. Plus aia exterioară, care n-are nimic silent în dânsa… dar conține toată bucuria vieții”.

Prezentatorul nu a evitat să menționeze că anul a avut și momente dificile, însă a ales să nu insiste asupra lor, preferând să privească înainte și să lase experiențele negative în urmă. „Au fost și rele anul ăsta? Și încă cum… dar de ce naiba să le iau la rând acum?! Au fost, m-au zgâriat atunci… lasă-le să se ducă! Contează că suntem aici”.

În final, Cabral a transmis un gând către cei care îi urmăresc mesajele, încurajându-i să privească retrospectiv anul care se încheie cu sentimentul că au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ei și pentru cei apropiați. „Și sper să încheiați anul toți cu mulțumirea că ați făcut tot ce s-a putut bun pentru voi și ai voștri”.

