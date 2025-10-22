Cătălin Măruță a marcat o bornă importantă în cariera sa: 18 ani de la prima ediție a emisiunii „La Măruță”, difuzată la Pro TV. Cu acest prilej, prezentatorul a scris un mesaj amplu pe Facebook, plin de recunoștință, emoție și sinceritate.

Emisiunea „La Măruță” de 18 ani

„Astăzi, emisiunea ‘La Măruță împlinește 18 ani. Și, deși par mulți, pentru mine au trecut incredibil de repede. 18 ani în care am râs, am plâns, am învățat și am crescut alături de voi, cei care ne priviți zi de zi”, a scris Măruță. El a recunoscut că, de-a lungul timpului, nu a fost mereu perfect, dar a pus întotdeauna suflet în ceea ce a făcut.

„Poate nu am fost cel mai bun prezentator mereu. Poate nici cel mai bun coleg. Dar știu sigur că am fost mereu un om care a pus suflet. În cel mai BUN mod în care am putut. În fiecare emisiune, în fiecare zâmbet, în fiecare poveste construită întâi în redacția aia unde ne-am întâlnit atâția ani.”

Prezentatorul și-a amintit de începuturile carierei sale la Pro TV, după plecarea de la Televiziunea Română, și a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături. „Când am plecat de la Televiziunea Română, acum 18 ani, începeam un drum nou, plin de emoții și necunoscut. N-aș fi putut ajunge aici fără încrederea oamenilor care au fost alături de mine încă de la început, dar mai ales fără echipa mea, o echipă de oameni dedicați, pasionați, care fac ca fiecare ediție să prindă viață.”

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Cui a mulțumit Cătălin Măruță

El a avut o mențiune specială pentru producătoarea emisiunii, Alina Tolontan. „Le mulțumesc tuturor colegilor care, de-a lungul anilor, au pus suflet în această emisiune. Și, în mod special, îi mulțumesc Alinei Tolontan, producătoarea mea, cea care a știut să ne țină uniți, să ne motiveze și să creadă mereu în noi. Fără ea, n-am fi ajuns aici.”

Ulterior a transmis un mesaj și către publicul care l-a urmărit constant, fie cu apreciere, fie cu spirit critic. „Le mulțumesc telespectatorilor care ne-au fost aproape, și celor care ne-au aplaudat, și celor care ne-au criticat. În ciuda tuturor încercărilor, ați rămas alături de mine, înseamnă enorm.”

Și a continuat: „Acești 18 ani au însemnat pentru mine o viață întreagă. În toți anii ăștia m-am căsătorit, am devenit tată, am trăit bucurii uriașe, dar și momente grele, în care am pierdut oameni dragi. Toate s-au împletit cu această emisiune care a devenit parte din viața mea.

Le mulțumesc din suflet familiei mele, care m-a susținut mereu și care a înțeles că uneori inima mea era și aici, în platou.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

În încheiere, prezentatorul și-a exprimat recunoștința pentru toți cei care au făcut parte din povestea „La Măruță”. „18 ani în care și VOI ați fost, în felul vostru, parte din mine. Vă mulțumesc că ați fost acolo, zi de zi, că m-ați certat, m-ați iubit, m-ați provocat și m-ați ținut viu. Pentru mine, La Măruță nu e doar o emisiune. E o bucată din inima mea. Și azi, mai mult ca oricând, simt recunoștință. Pentru tot. 18 ani de povești, de emoții, de oameni. 18 ani în care am crescut împreună. Și, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face exact același drum. Pentru că merită. ❤️”

Prin acest mesaj, Cătălin Măruță a reușit să atingă un ton sincer și emoționant, oferind o privire în culisele uneia dintre cele mai longevive emisiuni de divertisment din România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE