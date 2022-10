Luni, Giani Kiriță a postat un InstaStory prin care le-a spus fanilor săi că a ieșit din competiția PRO TV. Fostul concurent a spus că a terminat filmările pentru „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

„Gata, am revenit la viața normală. Am terminat filmările la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru susținere și pentru miile de mesaje pe care le-am primit și abia acum începe show-ul. The king is back (eng, regele s-a întors, n.r.)”, a spus fostul căpitan al lui Dinamo.

Chiar înainte ca Giani Kiriță să-și anunțe plecarea, PRO TV a postat o secvență în care Giani Kiriță le explica amicilor de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” că s-a format o alianță în junglă.

„Eu, în primul rând, nu îi consider dușmani, serios, ci doar oameni slabi. Oamenii care vor să facă alianță, întotdeauna sunt slabi, înseamnă că nu sunt bazați pe ei și pe puterile lor. (…)

Strategia asta a fost, ca eu să plec. Puteam să plec, putea să le iasă ”, spunea fostul fotbalist, în timpul filmărilor, potrivit Cancan.

