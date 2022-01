Aflat încă în Republica Dominicană, Liviu Mihalca a făcut primele declarații pe Instagram, după ce s-a retras de la „Survivor România” 2022. Războinicul s-a descurcat bine pe traseu, a adus multe puncte echipei, dar a abandonat competiția.

„Mulțumesc tuturor pentru susținere. Sunteți WOW. Să țineți minte asta: În viață, să fiți buni. O să vă ajute pe viitor. Acesta a fost parcursul meu, scurt, dar cu o însemnătate enormă. Vă pup și să ne auzim cu bine”, le-a transmis dansatorul fanilor lui.

Motivul pentru care Liviu Mihalca a abandonat competiția „Survivor România” 2022

El a precizat că nu este pregătit să reziste în Republica Dominicană. „Consider că pentru mine și pentru toată lumea sănătatea fizică și psihică e primordială. Consider că în echipa asta noi ne-am format ca și un pumn de la început. Iar acest pumn are mai multe degete. Dacă un deget se rupe trebuie pansat. Consider că acel deget am fost eu și cel mai bun pansament pentru mine ar fi înlocuirea mea sau părăsirea concursului”, a spus Liviu Mihalca.

Liviu Mihalca, fostul Războinic de la „Survivor România” 2022, este un mare iubitor al dansului popular.

