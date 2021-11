Punctul culminant al ediției în 3 noiembrie de la „Asia Express”, aflarea verdictului, a fost în favoarea echipelor formate din Adriana Trandafir și Maria Speranța, dar și Cosmin și Eliza Natanticu, primele două cupluri de vedete ajunse la Irina Fodor.

Pentru Patrizia și Francesco Paglieri emoțiile au fost la cote maxime, căci soarta lor a stat doar în culoarea diamantului din cutia securizată. Din păcate, culoarea roșie a pietrei le-a oprit drumul celor doi în competiție. „Niciodată nu m-am gândit că pot să trec de etapa a 4-a Asia Express. Noi de când am aflat că participăm ne-am dorit doar să nu ieșim primii din competiție.

Să ajungem până în etapa a 7-a este deja o mare, mare realizare pentru noi. Acest show a fost o luptă cu mine, un vis împlinit, căci încă din sezonul 2 al emisiunii mi-am dorit să fac parte din Asia Express. E mai greu decât se vede la televizor, dar faptul că am ajuns unde am ajuns, mai ales că am fost alături de copilul meu, este un dublu vis împlinit”, a mărturisit Patrizia cu zâmbetul pe buze.

Când Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, a deschis subiectul despre prieteniile din competiție, Patrizia Paglieri a dat de înțeles că nu e în relații bune cu toți concurenții. Se știe că ea și fiul au avut unele discuții cu soții Natanticu din cauza unei probe din concurs.

„Da, ne-am făcut prietenii, dar 10% ajunge. N-ai cum să le ai pe toate…sunt precum gogoșile cu gaură. Sunt și câteva stricate, e ok.”, a spus ea, iar soții Natanticu au reacționat la testimoniale. „Cred că Patriziei i s-a pus pata pe noi. Cum a zis și ea, nu poate să te placă toată lumea. Nu toate gogoșile au gaură. Se pare că acum noi am luat gogoașa și ei gaura etapa asta.”, au adăugat Eliza și Cosmin.

Și Francesco a făcut declarații după eliminare. „Nu mă supăr că a fost piatra roșie pentru că știu că dacă mamei i-a fost rău acum, la ce temperaturi urmau în Iordania, mi-ar fi fost frică pentru sănătatea ei. Noi ne bucurăm că am avut ocazia să terminăm această etapă din Georgia, că am ajuns până aici. În Asia Express chiar ajungi să te regăsești pe tine. Chiar cred că a fost cea mai frumoasă experiență a noastră pentru că am descoperit locuri într-un mod în care nu le-am descoperit niciodată, cu rucsacul în spate”, a spus Francesco la Antena 1.

Ce echipe au mai rămas la „Asia Express”

Acum au mai rămas doar cinci care se luptă să ajungă în marea finală. Lidia Buble și Estera Buble, Cuza și Emi de la Noaptea Târziu, Mihai Petre și Elwira, Adriana Trandafir și Maria Speranța, dar și Eliza și Cosmin Natanticu sunt cei care au rămas în concurs și încearcă să facă față tuturor provocărilor în următoarea țară, în Iordania. Premiul cel mare de la „Asia Express – Drumul Împăraților” este de 30.000 de euro.

