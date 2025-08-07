În tinerețe, Lia Bugnar a fost manechin, deși nu s-a simțit niciodată cu adevărat frumoasă. Podiumul nu a fost, pentru ea, doar o rampă de prezentare a hainelor, ci mai ales o călătorie interioară spre acceptare și redescoperire. Privind în urmă, artista mărturisește că perioada modellingului i-a oferit curajul de a se privi cu alți ochi.

Intrarea în lumea artistică s-a produs aproape din întâmplare. Totul a început cu un concurs de manechine, unde a fost remarcată imediat. La scurt timp, un telefon neașteptat i-a adus și primul rol pe scenă, alături de nume uriașe ale teatrului românesc: Angela Similea și Ștefan Iordache. Așa a început drumul ei în teatru – dintr-o întâmplare care, în timp, a devenit destin.

Lia Bugnar recunoaște că a devenit manechin fără să-și fi dorit asta cu adevărat. Se simțea prea slabă și inconfortabil în propria piele, dar tocmai acea imagine era admirată de ceilalți. Abia mai târziu, cu maturitatea și umorul caracteristic, a reușit să se privească cu mai multă blândețe și să înțeleagă că, poate, viața a știut mai bine ce să-i ofere.

„Nu făceam nimic pe vremea aia. Manechinăritul a venit salvator să justifice faptul ca eram un schelețel ambulant. În sfârșit nimerisem undeva unde lumea se uita cu admirație că eram numa piele și os. Lucru care nu mă făcea să mă și plac. Asta a venit mai târziu, când m-am prins că altă variantă de corp și chip nu mai primesc și trebuie să mă mulțumesc cu ce mi-a picat. După o vreme mi-am dat seama că aș fi putut nimeri mai rău, după care chiar am început să consider că-s de la drăguțicuțică în sus”, a declarat Lia Bugnar, potrivit GSP.ro.

Cum se menține Lia Bugnar

În prezent, actrița se declară activă, chiar dacă relația ei cu sportul e una… cu suișuri și coborâșuri. Uneori exagerează, alteori uită complet, însă are acasă o sală de fitness complet echipată, semn că, indiferent de ritm, rămâne conectată cu ideea de mișcare și echilibru.

„Între timp am reușit să constat (ca adult, abia) că și eu sunt un pic ieșită din normal cu ale corpului. În sensul că am o mobilitate multicel peste medie și capacitatea de a face tot felul de lucruri la care alți oameni sunt mai degrabă rezervați spre temători. Yoga e ceva ce mă fascinează, am făcut niște ani, acum doar așa, sporadic, dar tot sper că într-o zi mă voi întoarce serios la practică. Altfel, fac sport mereu, am o adevărată sală acasă. De la bară de tracțiuni, bandă de alergat, trampolină, până la tot felul de ustensile pe care dacă le-aș folosi constant, aș putea ajunge olimpică (deci și președintă) într-o bună zi.

Problema cu mine e că n-am măsură. Am puseuri în care exagerez, fac mai mult decât trebuie, după care o vreme fac mai puțin decât trebuie. Da, una peste alta, putem zice că fac sport constant, de tot felul. Am ambiția asta să fiu Miss Bellu, cea mai frumoasă de pe aleea mea la cimitir. Ceea ce e totuși o glumiță, pentru că nu vreau să fiu îngropată, fiind claustrofobă, ci incinerată. Las și aici să fie scris, să nu fie discuții”, a adăugat actrița pentru sursa citată anterior.

