Cu puțin timp înaintea marelui show de pe Arena Națională, legendarii rockeri americani au punctat momentul revenirii în România printr-o postare memorabilă.

Aceștia au dezvăluit o ilustrație de colecție, o operă de artă digitală realizată special pentru a marca această seară istorică, oferindu-le fanilor un motiv în plus de mândrie. Este vorba despre un poster exclusiv creat de un român, disponibil doar la concert.

Trupa revine astăzi, 13 mai, la București, pentru al cincilea concert în România. Spectacolul face parte din turneul M72 World Tour și include o scenă circulară amplasată în centrul stadionului Arena Națională.

În privința programului, Knocked Loose vor urca pe scenă în jurul orei 18.00, Gojira îi vor urma în jurul orei 19.00, iar concertul Metallica va începe în jurul orei 20.30. Turneul M72 World Tour a început în aprilie 2023, la Amsterdam. Turneul european a început la Atena, pe 11 mai.

Cei aproape 85.000 de spectatori au fost plăcut surprinşi când Kirk Hammett şi Robert Trujillo au interpretat Zorbas Dance, celebra piesă semnată de Mikis Theodorakis.



