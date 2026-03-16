Un rol care a atras atenția criticilor

Interpretarea lui Jordan a fost lăudată pentru intensitatea și forța dramatică, criticii spunând că actorul reușește să construiască unul dintre cele mai complexe personaje ale anului.

„Omule, Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Mamă, ce faci? Știți cât de mult înseamnă mama pentru mine. Și tatăl meu este aici. Tată, unde ești? Tata a venit aici din Ghana, a zburat din Ghana ca să fie aici. Fratele meu, sora mea sunt aici, familia mea.

Vreau să mulțumesc Warner Brothers. Vreau să le mulțumesc lui Mike și Pam pentru că au crezut în acest vis, în această viziune a lui Ryan Coogler. Pentru că au pariat pe cultură și pe idei originale și pe artă originală. Ești o persoană incredibilă. Sunt onorat să te numesc colaborator și prieten. Mi-ai oferit șansa și spațiul să fiu văzut. Te iubesc, frate. Te iubesc enorm.

Aș vrea să îi mulțumesc lui Kulu și distribuției mele incredibile. Wooni, îți mulțumesc că i-ai dat lui Smoke șansa să fie el însuși. Haley este acasă acum și se pregătește să nască. Mulțumesc că ești cealaltă jumătate a lui Stack. Miles, Delroy, Jamie, tuturor. Lily, Omar, întreaga distribuție. Vă mulțumesc că m-ați susținut.

Echipa mea, Phil Sun, Greg Slayer, Lindsey Gallin. Stau aici datorită oamenilor care au venit înaintea mea: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Să fiu printre acești giganți, printre acești mari artiști, printre strămoșii mei, printre oamenii mei… este o onoare.

Mulțumesc tuturor din această sală și tuturor celor de acasă care m-au susținut de-a lungul carierei mele. Simt asta. Știu că vreți să reușesc și vreau să reușesc pentru că voi ați pariat pe mine. Mulțumesc că continuați să pariați pe mine. Eu voi continua să merg înainte și să fiu cea mai bună versiune a mea.

Vreau doar să spun mulțumesc tuturor celor din această sală care au contribuit la succesul meu. Vă iubesc. Și tuturor celor de acasă care au susținut filmul, care au mers să îl vadă o dată, de două ori, de trei, de patru, de cinci ori. Mulțumesc, pentru că voi ați făcut acest film ceea ce este. Vă iubesc. Vă iubesc. Vă iubesc”, a spus Michael B. Jordan în timp ce ținea strâns premiul.

În „Sinners”, Michael B. Jordan joacă un personaj aflat într-o luptă permanentă cu trecutul și cu propriile decizii. Povestea filmului urmărește doi frați gemeni care revin în orașul natal pentru a-și reconstrui viața, dar descoperă că trecutul îi ajunge din urmă.

Rolul i-a permis actorului să exploreze registre diferite, de la tensiune și dramă până la momente de introspecție, iar criticii au remarcat modul în care Jordan susține aproape singur greutatea emoțională a filmului.

De la „Black Panther” la unul dintre marile premii ale Academiei

Michael B. Jordan este unul dintre cei mai cunoscuți actori ai generației sale, devenit celebru pentru roluri în filme precum „Creed”, „Fruitvale Station” sau „Black Panther”. De-a lungul carierei, actorul a colaborat de mai multe ori cu regizorul Ryan Coogler, iar „Sinners” marchează una dintre cele mai importante etape ale acestui parteneriat artistic.

Filmul „Sinners”, regizat de Ryan Coogler, a fost una dintre producțiile cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar 2026 și a fost considerat de mulți critici unul dintre cele mai puternice filme ale anului.

Victoria lui Michael B. Jordan confirmă impactul pe care filmul l-a avut în sezonul premiilor și consolidează statutul actorului ca unul dintre cele mai importante nume ale Hollywoodului în acest moment.

