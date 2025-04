De la Ryan Coogler, regizorul „Pantera Neagră” și „Creed”, cu Michael B. Jordan în rolul principal, vine o nouă viziune asupra fricii în producția „Păcătoșii”. Încercând să lase în urmă viețile lor tumultoase, frații gemeni (Michael B. Jordan) se întorc înapoi în orașul lor natal, doar pentru a descoperi o forță malefică și mai puternică așteptându-i să revină.

Scris și regizat de Ryan Coogler, „Păcătoșii” îi are în distribuție pe Michael B. Jordan într-un rol dublu, alături de Hailee Steinfeld, Jack OConnell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller și Delroy Lindo. Filmul este produs de Ryan Coogler alături de Sev Ohanian și Zinzi Coogler. Producătorii executivi sunt Ludwig Goransson, Will Greenfield și Rebecca Cho.

Filmul intră în cinematografele din România pe 18 aprilie 2025

Înainte ca filmul distribuit de Vertical Entertainment să intre în cinematografele in România, pe 18 aprilie 2025, Michael B. Jordan și Ryan Coogler au oferit un interviu în exclusivitate pentru Libertatea.

Libertatea: Aveți o prietenie extrem de apropiată și productivă. Care este secretul colaborării voastre?

Michael B. Jordan: Ne aduce satisfacție și plăcere faptul că există confort și încredere între noi, dar în același timp și faptul că știu sigur că voi fi provocat să îmi depășesc limitele. Încercăm să creștem personal și profesional de la un proiect la altul. Ne cunoaștem foarte bine și de foarte mulți ani. Iar atunci când lucrezi cu prieteni, nu vrei să îi dezamăgești.

Faptul că se gândește la mine pentru anumite proiecte care sunt importante pentru el înseamnă că trebuie să fiu capabil să îi livrez mesajul așa cum își dorește. Sunt toate aceste lucruri care fac din colaborarea noastră un succes, plus faptul că Ryan e un prieten grozav.

Ryan Coogler: Eu am fost atât de norocos încât să descopăr ce iubesc să fac – unii o numesc pasiune – pentru mine, producția de film este o chemare. Îmi plac și procesul de creație, de promovare și dezvoltarea personală care vine odată cu lansarea fiecărui film. Cu Mike m-am cunoscut când eram la începutul carierei, în timp ce el deja avea experiență. Fusese prezentator Tv și avea câteva filme de succes în palmares. Și-a început cariera din copilărie, iar când ne-am cunoscut deja testase multe. L-am întâlnit când trecea prin procesul de maturizare în care se gândea cum vor arăta următorii 10 ani din viața lui.

M-am simțit norocos să pot realiza măcar un film cu el. La fel ca ceilalți, și eu îl consider un superstar. Foarte interesant! Era o perioadă în care toată lumea își căuta identitatea, iar pe el l-am simțit că încearcă și fie cineva relevant. Aveam dreptate, este una dintre figurile generației mele. E un noroc că am ajuns să lucrăm unul cu celălalt.



Aveam multe în comun încă din start – eram de aceeași vârstă și aveam aceleași preocupări, deși ne aflam la peste 4.000 km distanță. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la Mike a fost aceeași pasiune pentru cinematografie. Nu e actor din alte considerente, ci pentru meseria în sine. De aici m-am gândit că e un om dispus să își împingă limitele, să facă un extra efort și să se dedice proiectului. E genul de om care își va construi viața în jurul carierei.

Am reușit să evoluăm în jurul acestor obiective. Dacă nu ar fi fost meseria, nu am fi reușit să ne cunoaștem și să legăm o prietenie atât de puternică încât să dea naștere unor povești cinematografice excepționale.

„Păcătoșii” este al 5-lea film la care lucrează împreună

Cum a reușit filmul „Păcătoșii” – al cincilea proiect împreună – să vă provoace din punct de vedere creativ și emoțional?

Ryan Coogler: Eu am fost cel care i-a propus proiectul lui Michael, pentru mine aducând cea mai mare vulnerabilitate artistică. Aici sunt eu ca cineast, într-un punct de asumare deplină a propriei persoane. Este primul film în care mă simt complet stăpân pe mine și foarte matur. Studioul caută un proiect original și a fost interesat de ideea mea. Știam că voi avea nevoie de cei mai buni oameni pentru asta, iar pentru rolul principal, un rol unic, doar Michael era eligibil.

Avea sens ca gemenii să fie identici chiar dacă aveau personalități diferite. Mike nu mai jucase un rol dublu, așa că a fost o șansă pentru ambii să ne riscăm și să ne depășim limitele împreună. Este excepțional ce a reușit el să facă.

Michael B. Jordan: Știu că personajele pe care le construiește Ryan vin dintr-o zonă foarte intimă. Unele sunt fictive dar extrem de inspiraționale. Treaba mea este să mă asigur că livrez mesajul corect și că ridic problema corespunzător. M-a ambiționat mult cu acest proiect. Era prima dată când construiam rol dublu și trebuia să ne gândim la multe aspecte tehnice, dar și să ne încadrăm în timp. La un moment dat, m-am simțit ca la debutul meu în actorie, pentru că habar nu aveam ce fac din punct de vedere tehnic.

Coog și-a luat cea mai bună echipa care să ne ajute cu procesul… dar pentru mine a fost o piatră de hotar acest film. Avem o dinamică a relației care ne-a ajutat în multe etape din producție, în special la repetiții.

A fost prima dată când nu m-am implicat în procesul regizoral și am fost doar actor. Am intrat cu altă perspectivă și acum puteam doar să îmi imaginez care sunt obiectivele regizorului pe fiecare zi de filmare. Cum puteam anticipa nevoile lui? Cum puteam contribui la îmbunătățirea altor aspecte? Era încă un aspect pe care trebuia să îl iau în calcul. De asta spunem că prietenia dintre noi este esențială.

Michael B. Jordan are dublu rol

De la scenariu la interpretare, cum ai creat cele două personaje?

Ryan Coogler: Interesant este faptul că deseori scriu scenarii având deja actorul în minte. Așa am procedat și acum, deși m-am străduit să dau deoparte actorul și să mă concentrez doar pe personalitatea personajului. Cred că am reușit cu „Păcătoșii” pentru că rolurile pe care le joacă Michael sunt total diferite de orice a mai făcut până acum. Am doi frați mai mici, deci știu care e dinamica în familie, deși știam că interacțiunea între gemeni e diferită.

Gemenii monozigoți sunt moștenire genetică, dar în cazul gemenilor identici, genetica nu poate explica încă de ce este posibil la oameni. Am câțiva prieteni așa. Surorile mamei mele sunt identice. Interesant este că în orice communicate, gemenii identici au notorietate, ca un fel de celebrități locale. M-am consultat cu prietenii mei regizori, frații identici Miller, pentru a construi cât mai curat aceste personaje.

Michael B. Jordan: Contextul personajelor este un aspect foarte important pentru mine, de aceea le-am construit povestea de la primele amintiri. Ce se întâmplă înainte de prima pagină din scenariu este întotdeauna extrem de important. Plus să înțeleg exact care e dinamica dintre gemeni. M-am antrenat inclusiv pe dicție cu profesoara mea Beth McGuire care e de mulți ani și profesoară de teatru. Ea m-a învățat să am mișcări ale corpului diferite, postură sau atitudine diferite.

Cei doi au obiceiuri diferite și drame diferite. Pregătirea fizică m-a ajutat să devin sigur pe mine. De asemenea, aveam playlist muzical diferit pentru fiecare dintre personaje, unul pentru Smoke și altul pentru Stack.

Apoi, a urmat procesul de împărțire a intervențiilor. Care geamăn intră primul? Care are mai multe de zis? Unul dintre ei trebuia să fie primul pentru că el făcea regulile. Când schimbam fratele, nu mai puteam pași în același spațiu. Importantă este și muzica pentru care trebuia să mă pregătesc. Aveam doar câteva minute să mă pregătesc să trec de la un personaj la celălalt. A fost un process pe care l-am perfectat cu timpul.

