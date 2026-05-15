Conform datelor publicate de Bloomberg, conacul este situat în St John’s Wood, o zonă rezidențială elegantă din nord-vestul Londrei.

Interesant este că, la jumătatea anului 2020, presa locală o numea „cea mai scumpă vilă din Londra”, prețul cerut în cataloagele imobiliare de la acea vreme depășind pragul de 70 de milioane de lire sterline.

Ce facilități oferă proprietatea

10 dormitoare generoase;

Cinematograf privat;

Zonă de spa și piscină;

Sală de fitness;

Cameră dedicată fumatului de trabucuri;

Pivniță pentru vinuri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Tranzacția atrage atenția și prin prisma momentului ales. În prezent, piața imobiliară de lux din Londra traversează o perioadă dificilă, fiind afectată de costuri de finanțare mai mari și de o creștere a impozitelor pe proprietate.

Cine este Femi Otedola

Cu o avere netă estimată la 1,4 miliarde de dolari, Femi Otedola este președintele și acționarul majoritar al First HoldCo Plc, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Nigeria.

Portofoliul său de investiții este extrem de diversificat, acoperind domenii precum energia, finanțele, transportul maritim și brokerajul de asigurări.

Femi Otedola și-a pus bazele imperiului financiar pe piața de mărfuri. Ulterior, și-a vândut participația la Forte Oil pentru a se concentra pe investiții în sectorul energetic.

Anul trecut, a obținut aproximativ 750 de milioane de dolari vânzând pachetul majoritar de la Geregu Power (o companie de generare a energiei electrice).

Anterior acestei mișcări, Otedola își redusese treptat participația (care ajunsese la un moment dat la peste 95%) tocmai pentru a atrage investitori instituționali în companie.

Femi Otedola deține, de asemenea, proprietăți în Lagos, Dubai, Londra și Monaco, pe lângă acțiuni la Zenith Bank și FBN Holdings.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE