Michelle Yeoh, în vârstă de 60 de ani, care la începutul acestui an a devenit prima femeie de origine asiatică care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, a dat vestea cea mare despre căsătoria cu Jean Todt, 77 de ani, fost șef la Ferrari, pe Instagram în weekend.

Imagini de la căsătoria actriței Michelle Yeoh cu Jean Todt

„19 ani și DA!!! Ne-am căsătorit!!! Mulțumesc „familiilor” noastre care ne iubesc de atâta vreme. Vă iubim și la mulți alții care vor urma”, a scris actrița. Postarea a inclus imagini cu cei doi făcând schimb de inele și o alta cu ei stând ghemuiți împreună pe un pat decorat cu petale de flori.

Pilotul de curse Felipe Massa a fost invitat la ceremonie, iar pe Instagram el a arătat fanilor și o fotografie unde era imprimată povestea de dragoste a cuplului Yeoh – Todt. „Ne-am întâlnit în Shanghai pe 4 iunie 2004. Pe 26 iulie 2004, J.T. a cerut-o în căsătorie pe M.Y., iar ea a spus DA! Astăzi, după 6.992 de zile, pe 27 iulie 2023, la Geneva, înconjurați de familie și prieteni, suntem atât de fericiți să sărbătorim acest moment special împreună!”, se arată în mesaj.

Michelle Yeoh, nominalizată cu Oscar în martie

Michelle Yeoh a obținut Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal pentru rolul ei din filmul științifico-fantastic de acțiune „Everything Everywhere All at Once”, la cea de-a 95-a ediție a premiilor Academiei Americane de Film.

După ce a intrat în istorie, fiind prima femeie asiatică laureată a unui Oscar pentru cea mai bună actriță, Yeoh și-a început discursul spunând că dedică statueta tuturor „băieților și fetițelor care seamănă cu mine și care se uită la mine în această seară, acesta este un far al speranței și al posibilităților. Visurile devin realitate”.

Michelle Yeoh, născută în Malaysia, le-a mulțumit și femeilor din Hong Kong.

„Vă mulțumesc pentru că m-ați lăsat să stau pe umerii voștri, pentru că m-ați împins în față”, a declarat actrița.

„Și doamnelor: nu lăsați pe nimeni să vă spună vreodată că ați trecut de prima tinerețe”, a mai spus Yeoh, în vârstă de 60 de ani. Ea a încheiat mulțumindu-i mamei sale, în vârstă de 84 de ani, care o urmărea de acasă, din Malaysia, și „tuturor mamelor din lume, pentru că ele sunt cu adevărat supereroii și fără ele niciunul dintre noi nu ar fi aici în această seară”.

„Aduc asta acasă! Mulțumesc Academiei, facem istorie!”, și-a încheiat Michelle Yeoh discursul.

Foto: Instagram, Hepta



