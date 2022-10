Micutzu, despre începuturile carierei: „N-aveam bani de mâncare pentru câinele meu, pentru mine”

Cosmin Nedelcu, Micutzu, este unul dintre cei mai recunoscuți comedianți din România printre românii din țară, dar și din diaspora.

În noul sezon de podcast al lui Mihai Morar, „Fain și simplu”, artistul a dezvăluit că ia în calcul să plece peste Ocean pentru a gusta și el din visul american.

„O duc bine, dar nu am uitat acea perioadă”

Acum este implicat în tot felul de proiecte, face comedie, film reclame, dar este și acționar la clubul de stand-up „The Fool” și proprietarul unui barbershop. „Stăteau banii degeaba, ăia pe care i-am câștigat”, a explicat Cosmin. Nu întotdeauna a fost așa însă.

„Am muncit și-o duc bine de ceva timp. E absolut normal să-mi aduc aminte de perioada când n-am dus-o bine. N-am primit nicio mână de ajutor, niciun sandviș. A fost o perioadă când n-aveam bani de mâncare pentru câinele mele, Fix, pentru mine! Și când am făcut rost de bani de pe o reclamă, am dansat amândoi în casă. Eu cu bulldogul meu bătrân, acum are 12 ani, am dansat! Eu cu el am trecut prin tot”, și-a amintit Micutzu.

Acele momente însă l-au întărit. „Acum, am experiență acumulată, am devenit mult mai pragmatic decât atunci când am venit în București, când eram o floare nemirosită în marea Capitală”, a mai povestit cel care se recomandă „un comediant, dar care în viață nu este un comediant”.

Recomandări Jurnalistă din redacția Emiliei Șercan către Digi 24, Realitatea și RTV: „Sunteți niște slugi ale politicienilor”

Cosmin Nedelcu, Micutzu, unul dintre pionierii în stand-up comedy de la noi

Despre ipohondrie

Artistul și-a dezvăluit și visul său cel mai mare: „M-am gândit să merg în Canada sau în State și să o iau de la zero făcând ceea ce am făcut aici! Dar sunt și ipohondru, am senzația constant că o să am o boală incurabilă și o să mor. Bine, acum n-am nimic, tocmai am fost la control și n-am nimic”, a povestit cu umor artistul.

Blestemul ipohondrului este că o să trăiască mult, cu frică, dar o să trăiască. Chiar cred că voi prinde 100 de ani. De ce America? Aș vrea să văd dacă a fost o întâmplare aici, dacă am fost norocos sau chiar am ceva! Micutzu:

„Mă simțeam ca o fantomă plinuță care merge pe stradă”

Micutzu a recunoscut și faptul că a parcurs o perioadă gri în viața sa, cu depresii, înainte să ajungă la momentul de echilibru de azi. „Încă trăiesc cei mai frumoși ani. Este o perioadă foarte frumoasă în viața mea. Fac niște lucruri pe care le-am visat să le fac la un moment dat. Am avut depresii crunte! Aveam, deși nu știam. Mă simțeam ca o fantomă plinuță care merge pe stradă și nu înțelege ce face pe planeta asta”, a mai spus acesta.

Recomandări Cât plăteşte Cotroceniul la curent şi la gaze? La fel consumă „un sat cu 350 de case”

L-au ajutat însă prietenii apropiați. „Nu mă închideam în casă. Dacă aș fi aflat că am depresie și atacuri de panică, poate că lucrurile ar fi prins o doză de dramă mult mai adâncă în mintea mea. Așa, eram o stafie care nu înțelegea ce se întâmplă. Era paradoxal. Făceam stand-up, câștigam într-un weekend cât făcea un actor colaborator la un teatru în 3 luni. Aveam bani să plătesc chiria și să fac ce vreau. Nu pricepeam de ce trebuie să primesc acei bani, nu înțelegeam ce se întâmplă! Am avut noroc de prieteni care m-au tratat cu blândețe”.

