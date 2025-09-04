Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București aduce o premieră în învățământul superior românesc: un program de masterat în Stand-Up Comedy. Acest curs inovator va debuta în toamna anului 2025, fiind rezultatul unui parteneriat între UNATC, Headline Management și clubul The Fool.

Programul se adresează absolvenților de licență din orice domeniu, oferind 10 locuri pentru pasionații de comedie. Înscrierile se vor desfășura online între 4 și 9 septembrie 2025, pe platforma admitere.unatc.ro/comedy-stand-up.

Micutzu, în echipa de coordonare a Masterului

Ștefan Pavel, actor și lector universitar doctor la UNATC, va coordona programul alături de Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de scenă Micutzu, și Călin Crețu, CEO și fondator Headline Management. Micutzu, absolvent UNATC, revine la facultate, dar de data aceasta în calitate de profesor.

El subliniază importanța acestui program: „Comedia are nevoie de oameni care o iau în serios. Prin acest masterat, deschidem ușa pentru o nouă generație de artiști care vor urca pe scenă cu mai multă forță și autenticitate”.

Masteratul, cu o durată de doi ani, îmbină teoria cu practica. Studenții vor studia discipline precum Arta actorului de comedie, Tehnici comice, Tehnică verbo-vocală, scriere și improvizație. În plus, vor beneficia de masterclass-uri susținute de artiști consacrați din stand-up, teatru și film. Experiența practică va include seri de spectacol pe scena clubului The Fool, oferind studenților oportunitatea de a-și testa abilitățile în fața unui public real.

Perspective asupra programului de Master

Ștefan Pavel evidențiază provocarea și valoarea artistică a comediei: „Râsul spectatorilor nu se obține ușor, dar tocmai această provocare face din comedie un act artistic autentic. Ne vom da toată silința ca asta să nu fie doar o glumă”.

Călin Crețu, reprezentând perspectiva industriei, subliniază importanța formării profesionale: „E un moment-cheie pentru stand-up-ul românesc. Cei mai talentați tineri vor avea acum o școală în care să se formeze, să învețe din greșeli și să își construiască o carieră sustenabilă”.

Liviu Lucaci, rectorul UNATC, evidențiază unicitatea programului: „Noul masterat de Comedie Stand up e o reușită a UNATC. Singurul masterat de acest fel din țară și unul din puținele din Europa și-a deschis porțile la UNATC”.

Acest program reprezintă o oportunitate fără precedent pentru dezvoltarea scenei de stand-up comedy din România. Prin combinarea educației academice cu experiența practică, UNATC își propune să formeze o nouă generație de comici profesioniști, capabili să evolueze într-o industrie în continuă schimbare.

