Astăzi, de 1 Martie, iubitul a surprins-o pe Mihaela Borcea cu un buchet mare de trandafiri roz. Aceasta s-a lăudat cu cadoul primit la început de primăvară pe Facebook, acolo a postat mai multe imagini cu Sorin Rap și cu ea ținând florile în brațe.

Fosta soție a lui Cristi Borcea are zâmbetul pe buze, semn că se bucură din plin de cadou. Totodată, ea a transmis și un mesaj; „Primăvara este anotimpul renaşterii, al învierii la viaţă! Vă doresc să ne aducă tuturor sănătate, pace și liniște în case, în suflete, în toată lumea, iar toți oamenii dragi să ne fie alături bine și fericiți”, a scris ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

De o bună perioadă, Mihaela Borcea e într-o relație cu Sorin Rap, cel care i-a fost în urmă cu ani șofer. „Nu sunt angajat permanent, dar atunci când doamna are nevoie de mine mă cheamă. Dacă am timp, o servesc. Am nevoie de bani ca să-mi întrețin copiii. Mai am un job, iar ăsta este al doilea”, spunea în urmă cu ceva timp Sorin Rap, pe vremea când era doar șoferul Mihaelei Borcea, potrivit fanatik.ro.

Cei doi locuiesc împreună, se comportă deja ca o familie. De Ziua Îndrăgostiților, ea i-a făcut lui Sorin Rap o declarație publică de iubire. Îl alintă „puiuț” pe bărbatul de care e acum îndrăgostită.

„Nu uitați niciodată că cea mai puternică forță de pe pământ este Dragostea!! ❤Dragostea este împlinirea sufletească, este puritatea omului purtată de iubirea necondiționată dintre cele două persoane, iubiți sincer cu toată dăruirea!! ❤ Vă doresc o seară minunată alături de persoană iubită!! Te iubesc, puiuț, îți mulțumesc pentru toate clipele frumoase petrecute alături de tine!!”, a transmis ea pe 14 februarie pe Facebook.

GSP.RO Mișcarea lui Abramovich în războiul din Ucraina. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro ȘOC! Cererea Chinei către Rusia și Occident. Anunțul de ultimă oră despre războiul din Ucraina

Observatornews.ro Momentul în care o femeie aruncă cocktailuri Molotov într-un tanc rusesc, de la geamul mașinii sale

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2022. Balanțele sunt foarte motivate, au energie și sunt dispuse să o consume pentru a rezolva problemele

Știrileprotv.ro Șoferul unui camion care ducea mâncare în Ucraina, plângând la gândul că fiii săi vor fi trimiși pe front: „România bun, Rusia, nu bun. Putin, Hitler. 64 de ani am”

Telekomsport Dezastru pentru fiul unui oligarh rus apropiat de Putin! Pentru războiul din Ucraina plăteşte un tânăr de 22 de ani: ce i se întâmplă azi