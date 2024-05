În anul 2011, Mihaela Borcea și omul de afaceri Cristi Borcea au divorțat. Chiar dacă s-au separat, ei au continuat să aibă o relație bună de dragul copiilor lor, dar și de dragul afacerilor. Multă vreme, Mihaela Borcea a fost administratorului hotelului familiei Borcea din Olimp.

Discretă cu viața personală, Mihaela Borcea și-a găsit fericirea după divorțul de afacerist, de nouă ani trăiește o poveste de iubire alături de Sorin Rap, un fost polițist. Acum cei doi vor să facă următorul pas și în curând se vor căsători religios.

Mihaela Borcea nu se căsătorește civil cu Sorin Rap

Anunțul a fost făcut chiar de Mihaela Borcea. „Va avea loc o slujbă la biserică, pentru că nu poți trăi în păcat. Eu sunt cu frica lui Dumnezeu”, a declarat fosta soție a lui Cristi Borcea, care exclude o cununie civilă cu Sorin Rap.

„Fără acte. Acestea nu țin loc de dragoste”, a completat ea.

În 1988, pe când avea doar 19 ani, Mihaela s-a căsătorit cu Cristi Borcea și spune că nu s-a bucurat de nunta de atunci. Ulterior a fost preocupată de familie, de afaceri. „Aveam 19 ani, era iarnă și eram foarte tânără. Nu prea m-am putut bucura de nunta mea.

Copiii întâi se vor ocupa de cariere, apoi își vor întemeia o familie. Și eu, și tatăl lor i-am învățat cum să se descurce în viață. Noi am luat-o de la zero, nu aveam nimic. Din 1988, totul am făcut împreună. Amândoi am muncit de copii, fără vacanțe”, a mai declarat Mihaela Borcea pentru Cancan.

„Nu poți spune că totul e roz. Am avut și noi probleme financiare, ca multă lume, mai ales în pandemie. Nimic nu pică din cer, dacă nu ești implicat total. Normal că am făcut și economii. Eu în niciun caz nu sunt o persoană cheltuitoare, ci una foarte echilibrată”, a spus fosta soție a lui Cristian Borcea.

Mihaela Borcea: „Vreau să mă ocup mai mult de mine însămi”

Într-un interviu pentru Playtech, Mihaela Borcea a dezvăluit și ce hotărâre a luat pentru binele său în următoarea perioadă: „Am decis că nu voi mai fi extrem de activă fizic ca până acum, când nu aveam timp nici măcar să mănânc. Atât de activă că uneori treceam pe planul secund și aspectul meu fizic. Dar asta s-a terminat. Vreau să mă ocup mai mult de mine însămi. Asta nu înseamnă însă că-mi voi neglija afacerile. Sau familia! Nici pomeneală”, a declarat Mihaela Borcea, care anunță și o transformare fizică de proporții.

„Sigur, la vârsta mea nu pot visa să mai am 90/60/90, dar voi fi cât de bine voi putea. Nu-mi propun să ajung să întoarcă bărbații de pe stradă capul după mine, fiindcă astea sunt visuri pentru fete de 20 de ani… dar undeva, la începutul verii, toată lumea va vedea o nouă Mihaela Borcea. În plus, sunt implicată și într-o relație. (…)

Nu pot uita că nu mai pot fi atât de slabă pe cât mi-aș dori. Deci, nu voi face excese. Dar acum știu că a fi slab pe dinafară și bolnav pe dinăuntru nu e nici asta o soluție. Ca atare, încerc să fiu atentă la extreme, fiindcă îmi propun să fiu atentă și la starea mea de sănătate, nu doar la cum arăt!”.

