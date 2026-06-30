Alături de afacerist au suferit răni și alți doi membri ai familiei lui, după ce o explozie puternică s-a produs în imobilul rezidențial în care se aflau, pe strada Reverend Pere Louis Frolla, în apropiere de Place des Moulins, una dintre cele mai exclusiviste zone din Monaco.

Un afacerist ucrainean ar fi fost ținta teroriștilor

Din câte se pare, Vadim Iermolaiev și partenera sa au suferit răni grave, care le pun viața în pericol, în timp ce o a treia victimă, un băiat în vârstă de 13 ani, a fost rănit ușor, iar starea lui este stabilă.

La fața locului au ajuns de urgență autoritățile, care au izolat zona, deoarece și alte patru persoane au suferit unele răni, cauzate de geamurile sparte, dar și atacuri de panică.

Omul de afaceri din Ucraina, partenera lui și băiatul de 13 ani au ajuns de urgență la Nisa, acolo unde au fost internați.

🇲🇨 ALERTE - Attentat à la bombe ce soir à #Monaco, près de la place des Moulins. Plusieurs victimes.

De nombreux secours convergent sur les lieux.

Un suspect est activement recherché, il a été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance en train de déposer un sac à dos. pic.twitter.com/dko4LYev8J — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

Potrivit informațiilor publicate de Le Figaro, camerele de supraveghere au surprins un bărbat care a lăsat un rucsac în holul clădirii și a părăsit imediat zona, iar explozia a avut loc la scurt timp, chiar în momentul în care în imobil intrau câteva persoane.

„Probabil a fost un atac terorist. Poliția adună în prezent probe”, a spus premierul Principatului Monaco, Christophe Mirmand.

Mihaela Rădulescu a repostat mesajul prințului Albert de Monaco

La scurt timp după atacul cu bombă din Monaco, Mihaela Rădulescu, vedetă care locuiește de mulți ani în Principat, a postat pe Instagram, la story, mesajul transmis de prințul Albert de Monaco.

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„Explozia criminală care a avut loc la Monaco este un șoc pentru întreaga comunitate monegască. Gândurile mele se îndreaptă în primul rând către victime, familiile lor și locuitorii afectați direct de acest act odios. Prințesa Charlene, familia mea și cu mine dorim să vă exprimăm cea mai profundă condoleanță și sprijinul nostru neclintit.

De asemenea, dorim să lăudăm munca remarcabilă a forțelor de securitate publică, care gestionează situația cu rigoare și calm și au permis un răspuns rapid pentru victime și securizarea spațiilor. Sub autoritatea Guvernului, toate serviciile relevante ale statului sunt mobilizate în prezent, lucrând în strânsă cooperare cu autoritățile franceze. Avem încredere că acestea vor clarifica rapid circumstanțele acestei tragedii, vor identifica responsabilii și vor oferi toate răspunsurile necesare la fiecare nivel.

Mai mult ca niciodată, Principatul Monaco va rămâne unit și hotărât în ​​fața violenței și a criminalității. Siguranța comunității noastre a fost întotdeauna o prioritate; va rămâne așa mai mult ca niciodată, indiferent de amenințări”, se arată în mesajul transmis de prințul Albert de Monaco și postat de Mihaela Rădulescu pe instastory.

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