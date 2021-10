Recent, vedeta de la „Masked Singer România” a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a povestit despre fiul ei. Ayan are centura neagră la Krav Maga, un sistem de luptă eclectic dezvoltat în Israel, derivat dintr-o combinație de tehnici provenite din box, aikido, judo și karate.

„A intrat într-o galerie foarte selectă. Sunt doar trei în lume care au centura neagră la Krav Maga și e o treabă foarte tare la vârsta asta. Krav Maga face parte din categoria artelor marțiale și au inventat-o israelienii. E foarte violent, dar în același timp, ca orice artă marțială, este doar un sport foarte educativ. E cel mai tânăr la vârsta lui care a obținut centura neagră”, a declarat Mihaela Rădulescu.

Diva de la Monaco a mărturisit că a plâns când fiul ei a plecat de acasă, însă și-a dat seama că a crescut și că acum el are drumul lui. Mihaela Rădulescu l-a însoțit pe Ayan în America, unde s-a ocupat de aranjarea camerei lui în campusul de la liceu.

„Am plâns, dar nu așa în fața lui. Am plecat cu el în America, l-am instalat. În ziua aia în care trebuia să plec de acolo, după ce am schimbat, am aranjat camera, mamă din aia nebună am fost… am făcut tot ce trebuie, moldovenește așa, aia a fost cea mai grea zi din viața mea. Am realizat că gata, el a crescut. El a vrut să plece la școala aia în America. L-am lăsat să plece”, a mai povestit vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Mihaela Rădulescu: „I-am dus covor în campus, i-am pus perdele”

Mihaela Rădulescu a vrut să se asigure că nu-i lipsește nimic lui Ayan, așa că a mers la un magazin din zonă, unde a făcut toate cumpărăturile pentru fiul ei. În timp ce căra cutii cu produse de curățenie și obiecte de mobilier, vedeta s-a întâlnit în campus cu profesorii fiului ei, care au întrebat-o ce face acolo. Ceea ce ea făcea nu era împotriva regulamentului, însă și-a dorit ca Ayan să aibă la liceu confortul de acasă.

„I-am dus covor în campus, i-am pus perdele. Nu au camerele goale, ei au acolo strictul necesar. Adică au un pat, birou, dulap și un scaun la care muncesc. Am intrat acolo și am zis că nu vreau să-mi pedepsesc copilul. Americanii au și altă filosofie, ca să-și lase copiii pe cont propriu. Și eu sunt de acord cu asta, dar nu puteam să-l las într-o cameră goală. M-am dus la un magazin de mobilă de acolo și am cumpărat tot ce trebuie să pună omul în casă. Am apărut în campus… M-au întrebat și profesorii de acolo ce fac. I-am luat aspirator, mop, toate produsele de curățenie. I-am spus cum se folosesc. Mi-am dat seama că eu nu ajunsesem la capitolul ăsta”, a spus Mihaela Rădulescu.

O situație amuzantă a avut loc după ce Mihaela Rădulescu a plecat din campus. Toți colegii lui Ayan au venit să vadă cum arată camera lui, pentru că au auzit că mama lui i-a decorat-o și i-a pus o plantă în cameră.

„După ce am făcut curățenie mi-am dat seama că lipsește o plantă. I-am luat o plantă de plastic. Mi-a spus fiul meu că a venit tot campusul să-i vadă camera, pentru că au auzit că el e acela care are o plantă în cameră. La americani nu prea au văzut genul acesta de mamă, pentru că ei sunt obișnuiți să fie lăsați să se descurce singuri”, a încheiat povestirea vedeta.

Citeşte şi:

Câți bani a câștigat Ștefan Stan din poker. Artistul joacă de 9 ani: „Este a doua meserie pe care o fac bine”

Motivul pentru care Ana Morodan nu vrea copii. „Nu am instinct matern deloc, nu sunt pregătită să fiu o mamă așa cum trebuie”

Cum a aflat Bianca Brad că are cancer la sân. Simptomele care au îngrijorat-o: „A fost greşeala mea că nu m-am dus la niciun control”

PARTENERI - GSP.RO FOTO I-a spus „NU” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”

Playtech.ro Simona Halep, adevărul despre problemele din căsnicia cu Toni Iuruc. Sportiva a răbufnit

Observatornews.ro "Ce nenorocire! Era pâinea lui Dumnezeu!" Un tânăr din Argeş şi-a ucis tatăl, după care a sunat la 112 şi şi-a anunţat crima

HOROSCOP Horoscop 31 octombrie 2021. Taurii sunt pe drumul cel bun în relațiile importante, dar ar putea să nu vadă acest lucru

Știrileprotv.ro Mașina unei femei care a dispărut cu fiica sa acum 23 de ani a fost găsită. Ce se afla în interior

Telekomsport ALERTĂ! Comisia Europeană a cerut monitorizarea României. Există suspiciuni grave: ”Vom fi siliţi să facem acest pas”

PUBLICITATE Nike Air Zoom AlphaFly Next, pantoful campionilor!