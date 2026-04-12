Mihaela Rădulescu a făcut public, pentru prima dată, un mesaj profund emoționant și dureros despre perioada de după pierderea partenerului său, Felix Baumgartner. Dezvăluirile vedetei au stârnit un val de reacții în mediul online, mai ales prin sinceritatea cu care a vorbit despre momentele cumplite trăite și despre lipsa de sprijin din partea familiei acestuia.

În mesajul postat pe Instagram, vedeta a descris în detaliu ultimele ore petrecute alături de Felix, dar și haosul emoțional care a urmat. Primele două săptămâni după tragedie au fost, după cum spune chiar ea, un coșmar continuu. Nu a putut dormi, a slăbit 12 kilograme și a fost nevoită să facă față singură tuturor responsabilităților legate de moartea acestuia.

„I-am filmat întreaga dimineață din acea zi. Era într-o dispoziție extraordinară, am avut un mic dejun perfect, ne-am îmbrățișat, ne-am sărutat și am râs, ca de obicei, în drum spre aerodrom. I-am făcut cafeaua lui rece preferată, la pachet… Am primit ultimul «Te iubesc», cu zâmbetul lui incredibil, surprins pe cameră, chiar înainte de ultima decolare… O jumătate de oră mai târziu…”, și-a început Mihaela Rădulescu mesajul postat pe rețelele de socializare.

Mihaela Rădulescu, singură în fața tragediei

Mihaela Rădulescu a mărturisit că a trebuit să gestioneze de una singură avocați, investigații, autopsii și vizitele zilnice la morgă. Mai dureros decât toate acestea a fost însă sentimentul de abandon. Vedeta susține că familia și prietenii apropiați ai lui Felix Baumgartner nu au contactat-o în acele momente critice și nu i-au oferit niciun fel de sprijin.

„În primele două săptămâni după tragedie, nu am putut dormi, am slăbit 12 kilograme, în timp ce a trebuit să mă ocup de avocați, de ancheta poliției, de două autopsii, de vizitele zilnice la morgă, în Italia, unde îmi petreceam fiecare seară alături de el. Gândul că era singur… și mort într-un nenorocit de frigider era… vă las pe voi să găsiți cuvântul. Am continuat să vorbesc cu el… Am funcționat timp de două săptămâni ca un robot, lăsată singură acolo de întreaga lui familie și de «cei mai buni» prieteni ai lui. Fiecare a gestionat această tragedie șocantă în felul său, știu… dar nimeni dintre cei care ar fi trebuit să fie acolo pentru el nu a venit sau nu mi-a scris măcar să mă întrebe dacă am nevoie de ajutor, bani sau sprijin…”

În contrast cu această lipsă de implicare, vedeta a vorbit cu recunoștință despre oamenii care i-au fost cu adevărat alături. Prieteni din Italia au intervenit imediat după tragedie, iar fratele ei a plecat din România pentru a-i fi aproape în cele mai dificile momente.

Aceste gesturi au contat enorm pentru ea, oferindu-i un minim sprijin emoțional într-o perioadă în care totul părea copleșitor.

Unul dintre cele mai tulburătoare momente povestite de Mihaela Rădulescu a fost cel al transportului sicriului din Italia către Austria. Vedeta a asistat la sigilarea acestuia și a parcurs un drum de aproximativ 12 ore urmărind în permanență sicriul, vizibil prin luneta mașinii funerare. Imaginea a rămas întipărită în memorie ca un simbol al despărțirii definitive. „Am privit cum i-au sigilat sicriul cu șuruburi și ceară, am urmărit timp de 12 ore partea transparentă din spatele mașinii funerare, în care se afla sicriul lui Felix, conducând Jeep-ul nostru din Italia până în Austria.”

Familia lui Felix Baumgartner nu i-ar fi oferit sprijin Mihaelei Rădulescu

În urma postării, o urmăritoare i-a transmis că a crezut mereu că familia lui Felix a fost alături de ea și că au format un front comun în fața tragediei. „Eu m-am gândit mereu că familia lui Felix te-a ținut aproape și ați suferit, v-ați susținut acolo, împreună ca un nucleu, pentru că în tine îl regăseau pe el, iubirea lui… Ține-te cu «dinții» de amintirile acestea frumoase și dureroase și ține-i memoria vie, luptă pentru moștenirea inegalabilă pe care a lăsat-o Felix noii generații, dar și nouă, pentru dragostea asta a lui pentru viață. Noi, cei din online, vom face un zid invizibil, dar greu de trecut, în jurul tău”.

Răspunsul vedetei a fost scurt, dar extrem de dur: „Așa ar fi trebuit să fie, așa e în familiile normale și iubitoare. N-a fost cazul aici, din păcate.”

„Mihaela, am citit și recitit de câteva ori ca să înțeleg și să nu greșesc. Familia lui nu a fost acolo? Toată lumea, dar nu ei? Dacă greșesc, îmi cer scuze”, a mai menționat cineva pe Instagram. „Povestea pe care am trăit-o și despre care n-am scos un cuvânt timp de 8 luni… urmează”, a răspuns vedeta.