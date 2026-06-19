Mihaela Tatu, din nou la Acasă TV. În ce emisiune apare vedeta: „A construit o poveste”

Sâmbătă, 20 iunie 2026, Mihaela Tatu este invitata lui Marius Manole la emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, difuzată de Acasă TV de la ora 9.00.

Vedeta își aduce aminte în fața lui Marius Manole de începutul carierei ei în televiziune.

„Am făcut emisiunea «Viața bate filmul» și Andrei Gheorghe mi-a fost mentor. A construit o poveste în jurul meu, cum că de la uzină, dacă visezi, poți să ajungi la televizor. Da, numai că eu am trecut prin radio și prin PRO TV Brașov. Ești ceea ce alegi tu să fii în orice moment al existenței tale. De exemplu, nu aș vrea să ies din viața asta până când nu învăț să cânt la pian. Am început să învăț desen și pictură.

Am avut doi oameni care mi-au ghidat existența. Unul a fost Adrian Sârbu și doi: Ruxandra Ion. Adrian Sârbu, când m-a descoperit, spunea: «Alla Pugaciova a României»! Eram pe atunci provincială, mi-aduc aminte că veneam în PRO și lumea nu saluta. Eu salutam și eram copleșită de personalitatea celor pe care-i vedeam la televizor: Andreea Esca, Cristi Tabără, Mișu Dedu…”, spune Mihaela Tatu.

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În emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, aceasta vorbește și despre familia ei.

„Eu am divorțat de tatăl Ioanei prin 2000. A fost de comun acord! A plecat să lucreze afară din țară și doi ani de zile noi am fost separați. Eu eram cu emisiunea, cu Ioana, cu filmări de dimineață până seara în Buftea, mă duceam să-l pândesc pe Florin Călinescu, să văd cum e talk-show-ul, care e rețeta… Eu am învățat din mers totul. Ioana e la Berlin de 12 ani. Eu, de 13, la Oradea. A învățat limba germană acolo, a făcut a treia facultate, informatică, și-a luat cetățenie și îi place acolo”, mai afirmă Mihaela Tatu în fața lui Marius Manole.

Mihaela Tatu mai spune sâmbătă, 20 iunie 2026, în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, pe care Marius Manole o prezintă la Acasă TV de la ora 9.00, și cum s-a angajat la uzină, ce salariu avea la radio sau cum s-a hotărât să-și vândă o casă și să plece în lume pentru doi ani.