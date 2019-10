De Daria Maria Diaconu,

Mihaela Tatu, în vârstă de 56 de ani, a făcut mărturisiri despre mariajul său. Aceasta s-a căsătorit la 21 de ani.

„Sunt născută în 1963, ceea ce înseamnă că la 24 de ani maximum trebuia să fiu căsătorită, la 30 de ani m-ar mai fi măritat babele. Cu vârsta asta sigur aveai o hibă. Așa cereau vremurile, ce vrei?! Între 21 de ani și 23 se măritau toate fetele. Acum am 56 de ani, mulțumesc, la fel!

Să-ți mai spun un lucru, dacă aș lua-o de la început, nu știu dacă m-aș mai căsători cu tatăl Ioanei, dar să presupunem că tot el ar fi, copilul l-aș face la fel de repede: am crescut o dată cu ea, am învățat una de la alta, eu să-i fiu mamă, ea să fie fiica mea. Acum, ea are 34 de ani, este pe picioarele ei și facem o echipă imbatabilă.

Acum am timpul și energia să mă ocup de mine și mă simt foarte tânără la această vârstă”, a declarat Mihaela Tatu pentru life.ro.

Fosta vedetă de televiziune a dezvăluit și ce s-a întâmplat atunci când a decis să divorțeze.

„M-am uitat în ochii lui, l-am întrebat dacă poate spune „te iubesc”, nu a putut, așa că am ales să mergem mai departe. Nu am zis nimic.

Ioana avea 16 ani și i s-a părut o idee foarte bună să divorțăm. Și tot la ce am ținut a fost să salvăm relația de prietenie”, a explicat ea.

