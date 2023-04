De mai bine de șapte luni, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire și lucrurile între ei merg din ce în ce mai bine.

„A fost foarte frumos de Paște. Am petrecut aceste zile în familie, alături de cei dragi, mai exact cu iubita mea, mama, și fetița ei, acasă. Cam atât. Am fost și la Înviere, am luat lumină. Mama, ce să facă? Nu este nici bine, nici rău.

Sunt foarte bine împreună cu iubita mea acum. De Paște ea a gătit de toate: a făcut cozonac, friptură de miel, sarmale, ciorbă, nu a lipsit nimic. Suntem bine împreună! Noi doi suntem ca și mutați împreună pot zice. Ea în ultima perioadă stă nopțile la mine împreună cu fetița ei. Avem camera noastră. Important este că petrecem timpul împreună și suntem fericiți”, a declarat Mihai Albu pentru Click!

„Mikaela, fiica mea, nu a venit de Paște la mine. M-a sunat în noaptea de Înviere să îmi zică „Hristos a Înviat” și cam atât. Era vorba să vină în prima sau a doua zi de Paște la mine, dar nu a putut. Așa că cel mai probabil ne vom vedea weekendul care vine”, a declarat Mihai Albu pentru sursa citată.

Mihai Albu a fost căsătorit cu Iulia Albu 8 ani și au ales să divorțeze în 2013. Aceștia o au împreună pe Mikaela, acum în vârstă de 13 ani. În prezent, Iulia are o relație cu Mike, iar Mihai, cu un medic chirurg.

Iubita lui Mihai Albu a cunoscut-o pe fiica acestuia

În toamna anului trecut, Mihai Albu anunța că este într-o relație. Iubita designerului de pantofi este medic chirurg și are o fetiță în vârstă de 7 ani, dintr-o altă căsnicie.

Fostul soț al Iuliei Albu are planuri mari cu partenera sa și a decis că este momentul potrivit ca fiica lui, Mikaela, să o cunoască pe aceasta. Fiica lui Mihai Albu și a Iuliei a cunoscut-o și pe fata iubitei tatălui ei.

Designerul a mărturisit că adolescenta a fost încântată de partenera lui și s-au înțeles foarte bine. „Iubita mea a cunoscut-o pe Mikaela și s-au înțeles foarte bine. S-au cunoscut și copiii între ei, pentru că și ea are o fetiță, după cum știți. Totul s-a petrecut recent, nu mai știu să vă zic dacă a fost o săptămână, două, nu mai știu exact. A fost foarte frumos acel moment, noi doi și fetițele noastre care s-au jucat și s-au distrat împreună”, a declarat atunci Mihai Albu.

