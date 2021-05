Mihai Albu petrece Paștele fără fiica Mikaela. „Nici nu o pot suna, are telefonul restricționat”

„Fiica mea a fost la mine 10 zile, în vacanță. Am fost în parc și la doctor. Mi s-a părut cam slăbuță, i-am făcut analize. A reieșit că e un pic cam anemică. I-am luat cadou un laptop, că avea o tabletă. Era foarte bucuroasă. Ea are telefonul restricționat, nu poate fi sunată decât de mama ei și de prietenul mamei ei.

Nu poate nici ea să sune pe nimeni. Nu vorbesc cu ea decât atunci când mi-o dă mama ei, conform programului de vizitare. Și telefonul e cumpărat de mine. Mi s-ar părea normal să o pot suna, să mă sune când are vreo problemă. Să vorbim zilnic la liber, doar sunt tatăl ei”, a declarat Mihai Albu, la Antena Stars.

Anul trecut, Mikaela a petrecut Paștele cu tatăl ei, iar anul acesta va fi alături de Iulia Albu, mama ei.

„Mika nu va veni de Paște, pentru că am avut o treime din vacanță, a fost 10 zile la mine. Anul trecut a făcut cu mine Paștele, acum s-a potrivit să fie cu mama ei. Eu voi sta cu mama, trebuie să stau cu ea, necesită îngrijire permanentă. Am făcut amândoi vaccinurile, ea are 93 de ani”, a mai povestit designerul la același post de televiziune.

Citeşte şi:

REPORTAJ. În satul lui Valeriu Gheorghiță, oamenii se mândresc cu „Vali”, dar se lasă așteptați la vaccinare

Cum a eșuat campania de vaccinare în India și a lăsat o țară întreagă în haos

Baronii dinamitei în ariile naturale protejate. Cum ne aruncăm în aer viitorul

PARTENERI - GSP.RO “Știu ce înseamnă foamea. La 12 ani, am lucrat cu bunicul pe șantier”. Plânge când își amintește copilăria grea, azi e celebru în România

Playtech.ro INCREDIBIL! Ce a pățit Irina Rimes după vaccin! Ce scandal monstru a ieșit...

Observatornews.ro Cel mai ghinionist curier din Bucureşti: A căzut în timpul unui live, chiar în spatele reporterului Observator

HOROSCOP Horoscop 1 mai 2021. Gemenii au planuri mari, curajoase, bazate pe vechi nemulțumiri acumulate

Știrileprotv.ro Un cuplu din Olanda și-a construit o casă cu o imprimantă 3D. Totul a durat 5 zile

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Despre trenduri în modă și stil. Patru femei, șapte întrebări.(Publicitate)