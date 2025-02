Deși între ei este o diferență de 20 de ani, iubirea a învins orice prejudecăți, iar Mihai Albu și iubita lui au o relație foarte strânsă. După ce în urmă cu mai bine de un an anunțau că s-au mutat împreună, acum celebrul designer afirmă că în curând se va căsători cu Elena Nechifor.

„Suntem împreună de doi ani și jumătate. În vară facem trei ani. A cunoscut-o și mama mea. Ele s-au înțeles bine. A apărut fix când aveam nevoie pentru mama. Cu siguranță a trimis-o Dumnezeu. Da, ne gândim la căsătorie. O să se întâmple la un moment dat, cât de curând. Nu știm când, dar avem un plan. Ne-am făcut o promisiune și ne-am luat verighete, așa ca o promisiune. La căsătorie vor veni altele, vor fi inscripționate”, a spus Mihai Albu în cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Pe lângă faptul că a afirmat că urmează să facă nunta, fostul soț al Iuliei Albu a vorbit și despre perioada în care a aflat că are cancer și a reușit să scape de boală după ce s-a operat.

Recomandări S-a abonat la banii publici prin „împlicuire”. Afacerile lui Daniel Dumitru Neagoe, fost director al Poștei Române judecat pentru corupție

După cum a afirmat Mihai Albu, el a avut noroc că Elena Nechifor i-a fost alături și l-a ajutat cum a știut ea mai bine, fiind de profesie medic cardiolog.

„A fost alături de mine. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă aflam când eram singur. Fiind și oarecum de specialitate, m-a sprijin, m-a sfătuit, m-a urmărit, a fost cu mine atâta timp. E un om extraordinar. Eu nu mă pricepeam, erau niște valori ale analizelor de sânge. Făcusem multe analize atunci, analize periodice, se fac anual, mai ales când treci de o anumită vârstă. Eu nu mi-am dat seama că erau mai puțin bune. Ea și-a pus un semn de întrebare. Apoi am avut un parcurs firesc, am fost la medici, am văzut o groază de investigații. A trebuit să trec printr-o operație. A fost tot timpul alături de mine. Și sufletește și cu totul”, a mai declarat celebrul designer.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News