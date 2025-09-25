Show-ul de la Antena 1 poartă semnătura producătoarei Mona Segall, iar prezentatori „The Ticket” sunt Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Recent, Libertatea a stat de vorbă cu Mihai Bendeac, pentru a afla detalii din interiorul show-ului, dar și cum a ajuns să lucreze cu Mona Segall și cine a ales jurații emisiunii.

„Este formatul doamnei Mona Segall. Ea a făcut toate aceste alegeri. Într-adevăr, eu am avut, la un moment dat, o idee de talent show. Era un talent show pentru actori și în care juriul era compus din mine, Anca Dinicu și Cosmin Nedelcu (Micutzu). Dar show-ul respectiv era scris de așa natură încât ar fi avut niște probleme de drepturi de autor cu alte talent show-uri.

Și atunci doamna Mona Segal mi-a spus că are acest talent show pe care l-a scris în urmă cu ani de zile, pe care a simțit că nu are cu cine să-l facă la momentul ăla. Și că ăsta ar fi un moment oportun. Așa că dânsa a ales și și-a dorit să lucreze cu Cosmin și cu Anca și restul alegerilor au venit apoi”, a spus Mihai Bendeac în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cum i se pare noua emisiune de la Antena 1 și dacă „The Ticket” este un show pentru toată familia, din punctul lui de vedere, Mihai Bendeac a dezvăluit că el își dorește să existe multă emoție.

„Eu mi-aș dori să fie un show pentru toate vârstele, pentru că asta ar însemna că este un show care conține foarte multă emoție și ar conține emoție din asta, cum să spun eu, general valabilă”, a mai afirmat celebrul actor.

