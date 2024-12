Mihai Bendeac și Chef Florin Dumitrescu au oferit urmăritorilor un moment savuros pe Instagram, după ce actorul a dezvăluit ce mănâncă aproape în fiecare seară. Bendeac a postat un video în care și-a arătat rețeta simplă pentru cină, folosind piept de pui, legume congelate, paste fără carbohidrați și calorii, condimente și apă. Toate ingredientele au fost puse pe foc, dar rezultatul final, deși sănătos, nu părea foarte apetisant.

„Eu mănânc în fiecare zi același lucru, aici mă refer la masa de seară, pentru că vreau să-mi mențin o aparență corporală drăguță. Aici e piept de pui, legume congelate și adaug aceste nenorociri, care n-au niciun gust, dar umflă stomacul. Toată chestia asta o fierb și asta mănânc. (…) În timpul zilei, dacă nu am spectacol și nu am nevoie de atât de multă energie, încerc să nu mănânc mai nimic, dar dacă mă duc la sală încerc să consum niște proteină. Dacă am spectacol consum multă energie și atunci iau o masă în timpul zilei, care poate să fie chiar și o pizza”, a povestit Mihai Bendeac.

Și a continuat: „Ideea e să nu fie bun, pentru că dacă e bun mănânci mult. E decent ce iese aici. O să-i dau tag lui Chef Florin Dumitrescu. Important nu este să fie bun, ci important este să umple stomacul. Florin îmi zicea mereu să fac un film”.

Florin Dumitrescu a văzut preparatul pregătit de actor, dar a auzit și explicațiile oferite de acesta. Reacția chef-ului nu a întârziat să apară. Cu umorul său caracteristic, Florin Dumitrescu i-a răspuns:

„Sunt extrem de mândru că ai reușit să faci filmul pe care abia aștept să-l văd. Dar… te rog nu mai găti! Cu atâtea aplicații de livrat mâncare, de ce te chinui?”, a spus bucătarul.

„N-am fost atât de jignit în viața mea”, a fost replica lui Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac a dat lovitura cu filmul „Căsătoria”. Ce încasări are până acum

În ultimii ani, Mihai Bendeac a lucrat intens la „Căsătoria”, primul film regizat și scris de el, iar acum celebrul actor culege roadele, după ce pelicula a intrat în cinematografele din toată țara.

O producție rezultată integral din puterea creativă și din imaginația regizorului, Mihai Bendeac a avut libertatea totală de a realiza o comedie care să cucerească publicul de toate vârstele.

Fiind o comedie pentru toate vârstele, „Căsătoria” a debutat pe primul loc în box office-ul românesc, după ce a adunat în fața marilor ecrane 75.797 de spectatori, cu încasări totale de 2.258.503 lei.

„Alături de o formidabilă echipă, am creat această producție filmată în peliculă și marea mea bucurie ar fi să știu că cei care pășesc în sălile de cinema, copii, adolescenți, maturi, vârstnici, vor ieși de acolo fericiți. Pur și simplu fericiți. Restul nu contează”, spunea Mihai Bendeac cu puțin timp înainte de lansarea filmului.

„Căsătoria” spune povestea unui parior aflat într-o situație disperată (Liviu Pintileasa) și a celor doi prieteni ai săi (Mihai Bendeac și Vlad Drăgulin). Din cauza datoriilor colosale și a sevrajului continuu, actorul principal, fiind încolțit de cămătari, elaborează un plan uluitor de complex alături de cei doi prieteni ai lui. Acesta constă în căsătoria din interes cu fiica unui miliardar parvenit.

Povestea dezvăluie personaje excentrice, dialoguri efervescente, într-un scenariu plin de acțiune și situații comice.

