De Andreea Romaniuc Archip,

– Ani buni ai îmbinat actoria cu televiziunea. De ce ai renunțat la ultima, la ipostaza de prezentator?

– Nu cred că mă potrivesc eu cu ce se face acum și, sincer, cel mai mult mi-a plăcut prima emisiune pe care am prezentat-o – o emisiune de cultură generală, cu întrebări de cultură generală, pentru că mă pasionează zona asta și sunt și curios din fire (“Știi și câștigi”, la PRO TV – n.r.). Însă, înainte de toate, eu sunt actor și asta vreau să fac.t

“Nu tot timpul ai de lucru, așa e în meseria asta”

– A urmat perioada serialelor de la Acasă TV și întâlnirea cu Ruxandra Ion. Cum ai fost cooptat în acele proiecte – “Inimă de țigan”, “Regina”, “Moștenirea”, “Aniela”, “Iubire ca în filme”?

– Am început cu un telefon de la un alt producător, care m-a sunat să fac parte din distribuția unui serial. Am acceptat imediat, pentru că mă aflam cumva într-o perioadă de așteptare. La teatru nu mai primisem nimic nou de 2-3 ani, pentru că da, mai există și perioade mai “seci”, și voiam să lucrez. După, s-au legat mai multe proiecte, unele fără pauză, altele după un an sau doi de pauză, pentru că nu tot timpul ai de lucru, așa e în meseria asta. Revenind la rolurile primite în producțiile Ruxandrei Ion, pot spune că aproape în toate m-am distrat, m-am bucurat de roluri și de faptul că am putut să mă joc cu personajele mele. c

“Face parte dintr-o familie de țigani și asta îi dă mai multă libertate și culoare”

– Toamna asta revii pe micul ecran în noul serial “Sacrificiul”, produs tot de Ruxandra Ion, în rol de avocat. Cât de ofertant este acest personaj pe care îl ai de interpretat?

– Îmi place personajul meu, pentru că are două laturi: în primul rând, e avocat, meserie ce presupune o anume rigoare, iar în al doilea rând, este rom, face parte dintr-o familie de țigani și asta îi dă mai multă libertate și culoare. Este și într-o zonă comică. Laviniu este un avocat care se ocupă de actele anumitor afaceri, dar în același timp, este un tip vesel și plin de viață.

Din noiembrie, și pe marele ecran, într-un film regizat de Dan Chișu

– De-a lungul timpului, ți s-a întâmplat să nu iei castinguri? Cum ai trecut peste acele experiențe?

– Am pierdut multe castinguri, adică nu am fost ales. Când eram mai tinerel, le luam ca pe niște mici eșecuri, după care am înțeles că nu e cazul să fac asta și să am regrete. Mai ales că la film este vorba și de o chimie între regizor și actori.

– Unde te mai vedem toamna asta, în afară de serialul TV?

– La TNB, unde sunt angajat și joc în “Furtuna”, “Orchestra Titanic”, “Ufo” și altele. Sunt și la Teatrul Mic, și la Arcub, la ultimul am un spectacol la care țin foarte mult, “Schneider și Schuster”. Cât despre film, în toamnă voi avea o premieră în regia lui Dan Chișu, proiect filmat anul trecut și care trebuie să apară în scurt timp, dar nu se știe exact data. Probabil că la final de noiembrie va fi premiera.

